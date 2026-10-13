به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر روز سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه پنجاه‌وپنجمین دوره مجلس شورای این کشور در دوحه گفت: آنچه در نوار غزه رخ داده، بدون تردید نسل‌کشی است و نباید اجازه داد عاملان آن از پاسخگویی بگریزند.

وی با اشاره به تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر برای پایان دادن به جنگ غزه تأکید کرد که دوحه به همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفظ ثبات و امنیت منطقه ادامه خواهد داد.

بر اساس آمار مقام‌های فلسطینی، حملات رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۴ هزار شهید و ۱۷۵ هزار مجروح برجای گذاشته و حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غزه آسیب دیده یا ویران شده است.

با وجود اجرای آتش‌بس از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، وزارت بهداشت غزه از شهادت یک هزار و ۴۹۳ فلسطینی و زخمی شدن پنج هزار و ۲۹۹ نفر دیگر در این مدت خبر داده است. محدودیت ورود کمک‌های بشردوستانه نیز شرایط زندگی حدود ۲.۴ میلیون فلسطینی ساکن غزه را وخیم‌تر کرده است.