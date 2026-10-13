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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

امیر قطر خواستار پاسخگو کردن عاملان نسل‌کشی در غزه شد

امیر قطر خواستار پاسخگو کردن عاملان نسل‌کشی در غزه شد

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با تأکید بر اینکه آنچه در غزه رخ داده نسل‌کشی است، خواستار پاسخگو کردن عاملان آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر روز سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه پنجاه‌وپنجمین دوره مجلس شورای این کشور در دوحه گفت: آنچه در نوار غزه رخ داده، بدون تردید نسل‌کشی است و نباید اجازه داد عاملان آن از پاسخگویی بگریزند.

وی با اشاره به تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر برای پایان دادن به جنگ غزه تأکید کرد که دوحه به همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفظ ثبات و امنیت منطقه ادامه خواهد داد.

بر اساس آمار مقام‌های فلسطینی، حملات رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۴ هزار شهید و ۱۷۵ هزار مجروح برجای گذاشته و حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غزه آسیب دیده یا ویران شده است.

با وجود اجرای آتش‌بس از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، وزارت بهداشت غزه از شهادت یک هزار و ۴۹۳ فلسطینی و زخمی شدن پنج هزار و ۲۹۹ نفر دیگر در این مدت خبر داده است. محدودیت ورود کمک‌های بشردوستانه نیز شرایط زندگی حدود ۲.۴ میلیون فلسطینی ساکن غزه را وخیم‌تر کرده است.

کد مطلب 6976603

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