بدهی بیمارستان ها به صنعت تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در آیین افتتاح نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۶، با اشاره به بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزات پزشکی اظهار کرد: اداره صنعت تجهیزات پزشکی بدون نقدینگی دشوار است و فعالان این حوزه تاکنون با وجود این مشکلات، توانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند؛ با این حال، برای رفع این چالش‌ها باید اقدامات جدی‌تری انجام شود.

وی با بیان اینکه پیگیری مطالبات صنعت سلامت از اولویت‌های مطرح‌شده در جلسات با وزیر بهداشت است، افزود: در جلسات دولت با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، موضوع تأمین منابع مالی بیمه‌ها و امکان پرداخت مطالبات آن‌ها از سوی دولت پیگیری می‌شود.

پیرصالحی همچنین با اشاره به پیگیری استفاده از اوراق گام برای حمایت از صنعت دارو و تجهیزات پزشکی گفت: در این زمینه با بانک مرکزی مکاتبه کرده‌ایم و قول‌هایی برای فراهم شدن امکان استفاده از این اوراق در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی دریافت شده است تا بخشی از مشکلات نقدینگی فعالان این صنعت کاهش یابد.

وی در ادامه، تولید بدون کارخانه را از ظرفیت‌های باسابقه نظام سلامت کشور دانست و تصریح کرد: حدود ۲۵ سال است که تولید دارو، تجهیزات پزشکی و مکمل‌ها با استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های فعال انجام می‌شود. این الگو فرصت مناسبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌هایی است که سرمایه کافی برای احداث کارخانه ندارند تا از زیرساخت‌های موجود برای تولید محصولات خود استفاده کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر حمایت از توسعه این الگو افزود: سازمان غذا و دارو از گسترش تولید بدون کارخانه استقبال می‌کند و تلاش خواهد کرد زمینه تولید بیشتر محصولات دانش‌بنیان مورد نیاز کشور فراهم شود.

پیرصالحی با اشاره به ضرورت همکاری میان دستگاه‌های متولی در حوزه تجهیزات پزشکی اظهار کرد: این حوزه به دلیل ماهیت تخصصی خود، با مسئولیت‌ها و مأموریت‌های چندین دستگاه ارتباط دارد. سازمان غذا و دارو در حوزه رگولاتوری مسئولیت دارد و سایر دستگاه‌ها نیز متناسب با وظایف خود در این فرایند نقش‌آفرین هستند.

وی افزود: در راستای تقویت هماهنگی‌ها، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ملی استاندارد به امضای وزیر بهداشت رسیده و همکاری‌ها با این سازمان در حال پیگیری است. همچنین جلسات مناسبی با مسئولان وزارت صمت برای توسعه همکاری‌ها برگزار شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین ارز تجهیزات پزشکی و دارویی را از مطالبات جدی این صنعت دانست و گفت: با وجود پیگیری‌های وزیر بهداشت و دستور رئیس‌جمهور برای تأمین ارز دستگاه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و ارسال فهرست‌های مربوط به وزارت صمت، تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است.

وی تأکید کرد: تأمین ارز برای دستگاه‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی ضروری است؛ زیرا تأخیر در تأمین این اقلام می‌تواند فرایند تولید را با اختلال و کندی مواجه کند.

پیرصالحی با تأکید بر حمایت سازمان غذا و دارو از تولید تجهیزات پزشکی باکیفیت و رقابت‌پذیر خاطرنشان کرد: تجهیزات پزشکی به‌طور مستقیم با سلامت بیماران ارتباط دارند و محصولاتی که در بدن بیمار استفاده می‌شوند، باید از نظر ضوابط رگولاتوری مورد تأیید باشند و رضایت پزشکان و مصرف‌کنندگان را جلب کنند. خوشبختانه در بخش عمده‌ای از محصولات تولید داخل، این رضایتمندی وجود دارد و سازمان غذا و دارو از تولید محصولات باکیفیت حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در فرایندهای اداری و نظارتی افزود: برای حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل امور و تسریع فرایندها در دستور کار قرار دارد. تغییر رویه‌هایی در اداره کل تجهیزات پزشکی آغاز شده است و برای مشاهده نتایج آن‌ها باید فرصت لازم فراهم شود. تلاش می‌کنیم با همکاری انجمن‌ها، سندیکاها، اتحادیه‌ها و فعالان این حوزه، ضمن حفظ دقت در فرایندهای نظارتی، سرعت انجام امور افزایش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند تمرکز اصلی خود را بر تولید و تأمین تجهیزات پزشکی بگذارند.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان با تأکید بر تداوم پیگیری مطالبات فعالان صنعت تجهیزات پزشکی، گفت: اگرچه رسیدگی به مطالبات مالی شرکت‌ها مستقیماً در حیطه وظایف سازمان غذا و دارو نیست، اما این سازمان از طریق سازمان برنامه و بودجه، معاون اول رئیس‌جمهور و ریاست‌جمهوری، موضوع را پیگیری می‌کند تا با کمک به حل این مشکل، بخشی از دغدغه‌های فعالان صنعت تجهیزات پزشکی کاهش یابد.