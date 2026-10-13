به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر رضا شجاعی‌پور سرپرست مرکز سنجش آموزش پزشکی با تشریح نحوه اعمال تأثیر مثبت معدل در آزمون‌های علوم پایه و پیش‌کارورزی اعلام کرد: این امتیاز صرفاً برای داوطلبانی در نظر گرفته می‌شود که حدنصاب قبولی را کسب نکرده‌اند و این مصوبه از آزمون شهریورماه ۱۴۰۴ به بعد اجرایی شده است.

وی با اشاره به مصوبات شورای سنجش و پذیرش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره نحوه محاسبه نمرات آزمون‌های علوم پایه و پیش‌کارورزی اظهار کرد: تأثیر مثبت معدل فقط برای داوطلبانی اعمال می‌شود که حدنصاب قبولی را کسب نکرده‌اند. در این شرایط، نمره داوطلب بر اساس ۴۰ نمره معدل و ۱۶۰ نمره خام آزمون محاسبه می‌شود.

شجاعی پور افزود: اگر داوطلب با احتساب معدل، نمره‌ای بالاتر از حدنصاب قبولی کسب کند، نمره حدنصاب قبولی برای وی در نظر گرفته خواهد شد.

سرپرست مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به مهلت اصلاح معدل داوطلبان گفت: دانشگاه‌ها حداکثر تا یک ماه پس از اعلام نتایج آزمون فرصت دارند معدل داوطلبان را اصلاح کنند و پس از پایان این مهلت، امکان اعمال معدل وجود نخواهد داشت.

شجاعی‌پور درباره نحوه محاسبه نمره آزمون‌های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی برای داوطلبان غیرایرانی نیز توضیح داد: نمره این دسته از داوطلبان از ۱۹۰ محاسبه می‌شود و نمره درس معارف نیز به تناسب به آنان تعلق می‌گیرد.

وی تأکید کرد: این ضوابط از آزمون شهریورماه ۱۴۰۴ به بعد اجرایی شده و لازم است دانشگاه‌ها مفاد آن را به اطلاع داوطلبان برسانند.