مترو اسلامشهر روزی ۱۸۰ هزار مسافر جابجا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین سهراب‌خان، بازرس کل استان تهران، می‌گوید، با راه‌اندازی مترو اسلام‌شهر، به‌دلیل کاهش مصرف بنزین، گازوئیل و گاز، سالانه حدود ۱۷.۵ میلیون دلار صرفه‌جویی حاصل می‌شود.

او این برآورد را پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید نظارتی از پروژه‌های عمرانی شهرداری اسلام‌شهر در جمع خبرنگاران مطرح کرد.

به گفته آقای سهراب‌خان، ساخت تونل این خط که از ایستگاه آزادگان تهران آغاز می‌شود و تا اسلام‌شهر ادامه دارد، به پایان رسیده است. طول مسیر ۱۰.۵ کیلومتر است.

او پیشرفت ساخت ایستگاه‌ها را حدود ۷۵ درصد و ریل‌گذاری را حدود ۴۵ درصد اعلام کرد.

بازرس کل استان تهران افزود: مردم منتظر بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح هستند.

او درباره زمان افتتاح خط، تاریخ مشخصی اعلام نکرد.

به گفته او، کاهش ترافیک و خطر تصادف و رسیدن سریع‌تر مردم به مقصد از دیگر دستاوردهای مترو اسلام‌شهر خواهد بود.

سهراب‌خان گفت: این خط در آینده از ایستگاه فعلی تا سوهانک امتداد می‌یابد.

او در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تأخیر در پروژه گفت: مجوز مولدسازی دارایی‌ها برای شهرداری اسلام‌شهر صادر شده و می‌تواند به تأمین منابع مالی کمک کند.

به گفته او، ارزش این مجوز در زمان صدور حدود ۸۰۰ میلیارد بوده و اکنون به حدود دو همت رسیده و بخشی از هزینه پروژه را پوشش داده است.

بازرس کل افزود، آمادگی دارد این موضوع را در شورای دستگاه‌های نظارتی استان هم مطرح کند.

سهراب‌خان کیفیت اجرای پروژه را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: هزینه آن با توجه به فناوری به‌کاررفته، از پروژه‌های مشابه در کشور کمتر است.

او ابراز امیدواری کرد، شهرهای دیگر در ساخت مترو از اسلام‌شهر الگو بگیرند.

او همچنین گفت: بررسی‌های همکارانش نشان می‌دهد کارکنان پروژه در دوران جنگ هم سر کار بوده‌اند و وقفه‌ای در کار دیده نشده است.

در این بازدید رئیس دادگستری اسلام‌شهر، شهردار و شماری از اعضای شورای شهر حضور داشتند.

بازرس کل علاوه بر مترو، از ریل‌گذاری تونل، دوربرگردان پروانه‌ای کمربندی الغدیر، مرکز بازیافت زباله، مجموعه بوستان بانوان، مجموعه ورزشگاه امام خمینی و تونل کمربندی شمالی شهید سلیمانی هم بازدید کرد.