به گزارش خبرنگار مهر؛ ارتش آمریکا در تجاوز نظامی اخیر خود به جمهوری اسلامی ایران، از یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای هوش مصنوعی مورد استفاده در تاریخ جنگ‌های مدرن بهره گرفته است.

این فناوری که مدل هوش مصنوعی «Claude» متعلق به شرکت آنتروپیک در آن نقش محوری دارد، در قالب یک سامانه تحلیل اطلاعاتی گسترده به فرماندهان نظامی کمک کرده است تا اهداف بالقوه را شناسایی و در زمان بسیار کوتاه اولویت‌بندی کنند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وبگاه واشنگتن پست، ارتش آمریکا در نخستین 24 ساعت از آغاز حملات خود توانست حدود 1000 هدف را شناسایی نماید.

چنین سرعتی در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات، تا حد زیادی نتیجه استفاده از سامانه «Maven Smart System» بوده است؛ سامانه‌ای که توسط شرکت داده‌کاوی پالانتیر توسعه یافته و توانایی پردازش حجم عظیمی از داده‌های طبقه‌بندی‌شده را دارد.

این سامانه با ترکیب داده‌های حاصل از ماهواره‌ها، سامانه‌های نظارتی و سایر منابع اطلاعاتی، تصویری جامع از میدان نبرد تولید می‌کند. مدل هوش مصنوعی «Claude» نیز به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی این سامانه، وظیفه تحلیل داده‌ها، پیشنهاد اهداف و اولویت‌بندی آن‌ها را بر اساس اهمیت عملیاتی بر عهده داشته است.

طبق گزارش‌های منتشر شده، هوش مصنوعی «Maven» در جریان برنامه‌ریزی برای تهاجم به ایران، با اتکا به «Claude» صدها هدف را پیشنهاد داده و مختصات دقیق آن‌ها را در اختیار فرماندهان نظامی آمریکایی قرار داده است.

به عقیده کارشناسان، ترکیب این دو فناوری عملاً روند برنامه‌ریزی جنگ را دگرگون کرده است. به گفته یکی از افراد آشنا با این سامانه، فرایندی که پیش‌تر ممکن بود هفته‌ها زمان ببرد اکنون به عملیات‌هایی زنده و در لحظه تبدیل شده است. این ابزارهای هوش مصنوعی همچنین پس از آغاز هر حمله، داده‌های مربوط به اجرای عملیات را نیز ارزیابی می‌کنند تا فرماندهان بتوانند اثرگذاری آن را بررسی کرده و تصمیمات بعدی را سریع‌تر اتخاذ کنند.

با وجود استفاده گسترده از این فناوری در عملیات نظامی، روابط میان شرکت آنتروپیک و دولت ایالات متحده دچار تنش شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ ساعاتی پیش از آغاز حملات به ایران اعلام کرده بود استفاده از ابزارهای این شرکت در نهادهای دولتی ممنوع خواهد شد و سازمان‌های دولتی شش ماه فرصت خواهند داشت تا جایگزینی برای آن پیدا کنند.

این تصمیم پس از اختلاف شدید میان شرکت آنتروپیکر و نهادهای نظامی ایالات متحده درباره نحوه استفاده از این فناوری اتخاذ شده است. اختلاف اصلی بر سر استفاده احتمالی از هوش مصنوعی در نظارت گسترده داخلی و همچنین توسعه سامانه‌های تسلیحاتی کاملاً خودکار بوده است. با این حال بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ارتش آمریکا تا زمان یافتن ابزاری جایگزین برای خدمات آنتروپیک، به استفاده از ابزار این شرکت ادامه خواهد داد.

این در حالی است که برخی فرماندهان نظامی آمریکایی مدعی هستند میزان وابستگی ارتش به این سامانه به حدی رسیده است که در صورت توقف ناگهانی دسترسی به آن، دولت آمریکا ممکن است از اختیارات قانونی خود برای حفظ موقت فناوری استفاده کند تا جایگزین مناسبی برای آن توسعه یابد. پنتاگون و شرکت‌های درگیر در این پروژه تاکنون به درخواست‌ها برای اظهارنظر رسمی پاسخ نداده‌اند.