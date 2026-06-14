امنیت مرزها در بالاترین سطح قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده مرزبانی فراجا صبح یکشنبه در جریان بازدید از مرزهای استان کرمانشاه، از آمادگی کامل نیروهای مرزبانی برای صیانت از مرزهای کشور خبر داد و بر تأمین پایدار امنیت در نوار مرزی تأکید کرد.
سردار علیاکبر جاویدان در حاشیه بازدید از مرزهای سومار، پرویزخان و خسروی در شهرستان قصرشیرین اظهار کرد: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران بهویژه در مرزهای غربی کشور از آمادگی عملیاتی کامل برخوردار هستند و با همکاری سایر نیروهای مسلح، امنیت مرزها به بهترین شکل تأمین شده است.
وی با قدردانی از همراهی نیروهای ارتش، سپاه و مردم مرزنشین افزود: ساکنان مناطق مرزی همواره در کنار مرزبانی نقش مؤثری در حفظ امنیت و ثبات این مناطق ایفا کردهاند و همکاری آنان سرمایهای ارزشمند برای تأمین امنیت پایدار به شمار میرود.
فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به آمادگی نیروهای مرزبانی برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی تصریح کرد: مرزبانان با هوشیاری کامل در مناطق مرزی حضور دارند و هرگونه اقدام از سوی گروههای تروریستی یا عوامل برهمزننده امنیت با واکنش قاطع و بازدارنده مواجه خواهد شد.
سردار جاویدان در ادامه به فعالیتهای اقتصادی در مرزها اشاره کرد و گفت: مبادلات تجاری و فعالیت پایانههای مرزی در چارچوب قوانین در حال انجام است و مرزبانی ضمن حمایت از فعالان اقتصادی، با هرگونه قاچاق و جابهجایی کالای غیرمجاز برخورد قانونی خواهد کرد.
وی همچنین روابط مرزی با کشورهای همسایه بهویژه عراق را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: همکاریهای مشترک مرزی، تبادل اطلاعات و هماهنگیهای امنیتی میان دو کشور نقش مهمی در ارتقای امنیت مناطق مرزی داشته است.
فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی خاطرنشان کرد: تمامی یگانهای مرزبانی در گذرگاههای منتهی به عراق از جمله مرز خسروی آمادگی کامل دارند تا در کنار سایر دستگاههای مسئول، امنیت و شرایط لازم برای تردد آسان و ایمن زائران را فراهم کنند.
وی در پایان تأکید کرد: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دستگاههای اجرایی، امنیتی و خدماتی، آمادگی کامل برای تأمین امنیت مرزها، پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی را دارد.
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