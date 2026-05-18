جاویدان: مرزبانان با آمادگی کامل در مرزها مستقر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان در نشست با امام جمعه بوشهر با تشریح آخرین وضعیت امنیتی مرزهای کشور گفت: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل و روحیه‌ای بالا در تمامی مرزها مستقرند و اجازه هیچ‌گونه تعرض و اقدام ناامن‌کننده را نخواهند داد.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به تحرکات گروهک‌های معاند در شرق و جنوب شرق کشور اظهار کرد: در برخی مناطق شرق کشور به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان درگیری‌هایی با گروهک‌های معاند و عناصر مسلح صورت گرفت که با هوشیاری مرزبانان، این تحرکات خنثی شد و تعدادی از عناصر مهاجم به هلاکت رسیدند.

وی افزود: این گروه‌ها با وجود تلاش‌های فراوان، به فضل الهی در وارد کردن ضربه به یگان‌های مرزبانی یا تصرف مواضع مرزی ناکام ماندند.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به وضعیت مرزهای غربی کشور بیان کرد: در حوزه غرب نیز برخی تحرکات امنیتی و تلاش برای نفوذ صورت گرفت، اما با اشراف اطلاعاتی، آمادگی و مراقبت مستمر مرزبانان، هیچ اقدام منفی و مؤثری علیه امنیت مرزها محقق نشد.

سردار جاویدان با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی و توان نظامی تصریح کرد: چیدمان میدانی و شرایط منطقه‌ای نشان می‌دهد که دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام مانده‌اند و مرزهای کشور در امنیت کامل قرار دارد.

وی با اشاره به تمرکز دشمن بر مرزهای جنوبی کشور از جمله استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان گفت: مرزبانان در این استان‌ها دوشادوش سایر نیروهای مسلح و انتظامی در خط مقدم دفاع از امنیت کشور حضور دارند و با حداقل امکانات اما با حداکثر ایمان و شجاعت از مرزها صیانت می‌کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا خاطرنشان کرد: اقدامات و واکنش‌های قاطع مرزبانان در برابر هرگونه تهدید، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته و نشان‌دهنده روحیه ایثار، شجاعت و پایبندی آنان به رسالت دفاع از کیان کشور است.

سردار جاویدان با بیان اینکه مرزبانان با «دست به سلاح و انگشت به ماشه» در سنگرهای عزت مستقرند، تأکید کرد: تا زمانی که این روحیه ایمان، اراده و آمادگی در میان فرزندان ملت در نیروهای مسلح وجود دارد، مرزهای جمهوری اسلامی ایران مرزهای عزت، اقتدار و امنیت خواهد بود.

وی در پایان اطمینان داد: مردم مطمئن باشند مرزبانان با هوشیاری کامل اجازه نخواهند داد هیچ عنصر بیگانه‌ای به حریم سرزمینی کشور تعرض کند.