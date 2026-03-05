به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات با بهترین کیفیت به بیماران و مراجع کنندگان به مراکز درمانی انجام‌شده و مسائل مختلف مرتبط با حوزه سلامت، به‌طور روزانه از سوی اعضای ستاد مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پیگیری می‌شود.

وی افزود: همکاران پرتلاش من در مراکز بهداشتی درمانی استان بوشهر بر اساس رسالت ذاتی و تعهد اخلاقی خود از آمادگی لازم برای ارائه خدمات حوزه سلامت به عموم مردم برخوردارند.

اخلاقی گفت: در حال حاضر ذخایر راهبردی دارویی، درمانی و تجهیزات پزشکی با تمهیدات و مدیریت پیش‌بینی‌شده و این اطمینان وجود دارد که این شرایط با ثبات ادامه پیدا کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن قدردانی از ایثار و مجاهدت‌های مدافعان سلامت استان بوشهر خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی استمرار خدمت‌رسانی مسئولانه و منسجم به عموم مردم استان بوشهر تنها با همراهی مردم امکان‌پذیر است.

فعالیت ۶۱ تیم اورژانس

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: بخش بهداشت و درمان در تمامی شرایط به درخواست‌کنندگان خدمات می‌دهد و اکنون نیز در شرایط جنگی، کارکنان اورژانس هم‌گام با این بخش‌ها در حال انجام وظیفه هستند.

علیرضا حاجیونی افزود: بخش بهداشت و درمانی در تمامی شرایط در حال انجام خدمات است و در این شرایط نیز همه توانمندی فوریت‌های پیش‌بیمارستانی فعال هستند.

حاجیونی افزود: ۶۱ تیم اورژانس را آماده‌باش در استان داریم که خدمات پیش‌بیمارستانی را پوشش می‌دهند و گروه‌های آماده‌باش هم فراخوان شده و آماده هستند.

وی اضافه کرد: هم‌چنین مراکز بهداشت و درمانی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها هم در حال انجام خدمات هستند.