به گزارش خبرنگار، محمد کاظم نژاد بعدازظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به فعال شدن سازوکارهای مدیریت بحران در مرکز استان اظهار کرد: تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای امدادی و خدماتی شهرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی برقرار شده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای استمرار خدمات‌رسانی در شرایط احتمالی انجام شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی با اتخاذ تدابیر لازم آماده مواجهه با هرگونه بحران هستند و هدف اصلی، ارائه خدمات مطلوب‌تر و تسهیل امور برای شهروندان است.

جانشین ستاد مدیریت بحران شهرستان ساری همچنین با اشاره به تجربه مدیریت بحران‌های گذشته تصریح کرد: موفقیت در کنترل شرایط پیشین حاصل همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف بوده و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.

معاون عمرانی فرمانداری ساری خاطرنشان کرد: شهروندان اطمینان داشته باشند سازوکارهای لازم برای مدیریت شرایط پیش‌بینی شده و جای نگرانی وجود ندارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، اجرایی و راهور گفت: تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تأمین اقلام ضروری و همچنین پایش مستمر وضعیت سوخت‌رسانی به بخش‌های حیاتی شهرستان به صورت روزانه در حال انجام است.