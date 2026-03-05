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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

آماده‌باش کامل نیروهای امدادی و خدماتی در ساری

آماده‌باش کامل نیروهای امدادی و خدماتی در ساری

ساری- معاون عمرانی فرمانداری ساری از قرار گرفتن تمامی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان این شهرستان در وضعیت آماده‌باش خبر داد و گفت: کارگروه ویژه مدیریت بحران شهرستان فعال شده است.

به گزارش خبرنگار، محمد کاظم نژاد بعدازظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به فعال شدن سازوکارهای مدیریت بحران در مرکز استان اظهار کرد: تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای امدادی و خدماتی شهرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی برقرار شده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای استمرار خدمات‌رسانی در شرایط احتمالی انجام شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی با اتخاذ تدابیر لازم آماده مواجهه با هرگونه بحران هستند و هدف اصلی، ارائه خدمات مطلوب‌تر و تسهیل امور برای شهروندان است.

جانشین ستاد مدیریت بحران شهرستان ساری همچنین با اشاره به تجربه مدیریت بحران‌های گذشته تصریح کرد: موفقیت در کنترل شرایط پیشین حاصل همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف بوده و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.

معاون عمرانی فرمانداری ساری خاطرنشان کرد: شهروندان اطمینان داشته باشند سازوکارهای لازم برای مدیریت شرایط پیش‌بینی شده و جای نگرانی وجود ندارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، اجرایی و راهور گفت: تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تأمین اقلام ضروری و همچنین پایش مستمر وضعیت سوخت‌رسانی به بخش‌های حیاتی شهرستان به صورت روزانه در حال انجام است.

کد مطلب 6766094

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