دسته حماسی زینبیه اعظم زنجان(ع)برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دسته حماسی زینبیه اعظم زنجان مناسب شهادت امام خامنه ای شامگاه امروز(پنجشنبه)از مقابل این مسجد به سمت امامزاده سیدابراهیم(ع)این شهر حرکت خواهد کرد.

در این راستا جلسه تبیینی با سخنرانی محسن افشارچی، استاندار سابق زنجان از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه امروز پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ماه در مسجد شهید آیت‌الله دستغیب همراه با قرائت حدیث شریف کساء برگزار و در پایان مراسم حرکت حماسی به سمت میدان انقلاب برگزار می‌شود.

همچنین مراسم مناجات خوانی و قرائت دعای پرفیض کمیل همراه با جلسه تبیینی و سخنرانی مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی هم ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه امروز پنج‌شنبه در مسجد آقا سید فتح‌الله پیاده‌راه سبزه‌میدان برگزار خواهد شد.

حرکت‌های خودرویی در سطح هم هر شب در سطح شهر زنجان برگزار می‌شود.فعالیت موکب مسجد امام حسین سعدی شمالی به مدت ۱۰ شب از دیگر برنامه‌های اعلامی است.