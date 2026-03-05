شویگو: مسکو با تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس در تماس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه امروز پنجشنبه در سخنانی در خصوص تهاجم آمریکایی- صهیونیستی به ایران اعلام کرد: مسکو با تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس در تماس مداوم است.

دبیر شورای امنیت روسیه در این خصوص گفت: روسیه تشدید درگیری‌ ها پیرامون ایران و افزایش تلفات در میان غیرنظامیان را مطلقاً غیرقابل قبول می‌داند.

سرگئی شویگو در این باره اضافه کرد: روسیه آماده است تا نقش فعالانه‌ ای را در حل و فصل مسالمت آمیز تنش های خاورمیانه (غرب آسیا) ایفا کند. برخی کشورها با انگیزه‌ های منفعت طلبانه، تمامیت ارضی کشورهای مستقل را نقض می‌ کنند.