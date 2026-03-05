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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

شویگو: مسکو با تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس در تماس است

شویگو: مسکو با تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس در تماس است

دبیر شورای امنیت روسیه اعلام کرد: مسکو با تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس در تماس مداوم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه امروز پنجشنبه در سخنانی در خصوص تهاجم آمریکایی- صهیونیستی به ایران اعلام کرد: مسکو با تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس در تماس مداوم است.

دبیر شورای امنیت روسیه در این خصوص گفت: روسیه تشدید درگیری‌ ها پیرامون ایران و افزایش تلفات در میان غیرنظامیان را مطلقاً غیرقابل قبول می‌داند.

سرگئی شویگو در این باره اضافه کرد: روسیه آماده است تا نقش فعالانه‌ ای را در حل و فصل مسالمت آمیز تنش های خاورمیانه (غرب آسیا) ایفا کند. برخی کشورها با انگیزه‌ های منفعت طلبانه، تمامیت ارضی کشورهای مستقل را نقض می‌ کنند.

کد مطلب 6766136

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