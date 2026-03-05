به گزارش خبرگزاری مهر، بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان امروز پنجشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در خصوص تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نوشت: برای همه کسانی که امیدوارند از خلیج فارس به کشورشان پرواز کنند، دولت عمان با دولت‌ های شما و خطوط هوایی بین‌ المللی همکاری می‌ کند تا پروازهایی را برای بازگشت شما به کشورهایتان برقرار کند.

وزیر امور خارجه عمان خطاب به جنگ افروزان آمریکایی- صهیونیستی اضافه کرد: منظور ما همه افراد، صرف نظر از گذرنامه‌ ای که دارند، است. انسان‌ها مهم هستند. بیایید همین حالا جنگ را متوقف کنیم.