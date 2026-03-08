به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه این کشور، روز یکشنبه در جریان مذاکرات با سفرای دولت‌های عربی در مسقط، نسبت به پیامدهای منطقه‌ای این درگیری هشدار داد و بر لزوم حفاظت از منافع منطقه‌ای و ایمنی غیرنظامیان تاکید کرد.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده و رژیم اسرائیل به تجاوزات خود علیه ایران ادامه می‌دهند.

طبق بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس وزارت خارجه عمان، البوسعیدی صبح امروز در ادامه جلساتی که طی روزهای گذشته برای بررسی تحولات اوضاع منطقه‌ای با توجه به جنگ جاری اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و تأثیرات مضر آن بر منافع همه کشورهای منطقه برگزار کرده بود، جلسه‌ای گروهی با تعدادی از سفرای کشورهای عربی مقیم عمان برگزار کرد.

بر اساس این بیانیه، وزیر خارجه عمان دیدگاه مسقط را در مورد لزوم اقدام مشترک اعراب و اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک برای توقف این جنگ و مهار پیامدهای آن به منظور حفظ منافع عالی منطقه و امنیت مردم آن، تشریح کردند.