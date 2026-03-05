مرور نگاه سینمایی رهبر انقلاب در «وقایع اتفاقیه»

به گزارش خبرنگار مهر، «وقایع اتفاقیه» برنامه ای تولیدی است که در مناسبت ها به سینما و فیلم ها می پردازد و در این روزها در پی شهادت رهبر معظم انقلاب قسمتی از این برنامه پخش می شود که با محوریت سخنان و نگاه ایشان در ارتباط با سینما ساخته شده است.

این قسمت به ارتباطات شهید آیت الله سیدعلی خامنه ای با اهالی سینما، دیدار با سینماگران، سخنانی که در باب سینما داشته اند و … می پردازد.

در دیدارهایی که در دهه های مختلف با رهبر شهید صورت گرفته است جمع زیادی از سینماگران مطرح از ابراهیم حاتمی کیا و مجید مجیدی تا تهمینه میلانی، کیانوش عیاری، حمید نعمت‌الله و … حضور داشته اند و ایشان نکاتی راهبردی و حرفه ای که راهگشای سینماگران بوده است مطرح کرده اند. اینها به صورت گزیده هایی آرشیوی در «وقایع اتفاقیه» آمده است.

بخشی از برنامه نیز به حضور ایشان در پشت صحنه فیلم‌ها مثل فیلم «محمد رسول الله» مجید مجیدی یا سریال «مریم مقدس» می پردازد و حالا این برنامه با توجه به این ایام در کنداکتور پخش شبکه نسیم قرار گرفته است.