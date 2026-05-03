مسعود نجفی تهیه کننده برنامه «وقایع اتفاقیه» که آخرین قسمت آن درباره وطن ساخته شد در این باره به خبرنگار مهر بیان کرد: ایده اولیه برنامه این بود که به وقایع و اتفاقات تقویمی کشور و حتی اتفاقات مهم روز که ما به ازای سینمایی یا تلویزیونی دارند، بپردازد.

وی درباره جزئیات برنامه بیان کرد: برنامه به مناسبت های ۳۶۵ روز سال می پردازد که در سینما یا تلویزیون آثاری هنری برایشان ساخته شده اند. این برنامه در ۱۰۰ قسمت تولید شد که بخشی به مناسبت های مذهبی و ملی و تولیدات سینمایی و سریالی مرتبط با آنها اختصاص داشت. بخشی هم که تولید آن وقت بیشتری برد در قالب دهه یا هفته های مناسبتی به مرور آثار پرداخت. مثل هفته دفاع مقدس که سراغ ۷ کارگردان شاخص سینمای دفاع مقدس رفتیم. یا دهه فجر که فیلم های شاخص انقلاب اسلامی برای پرداختن در نظر گرفته شد. در ماه رمضان و محرم نیز سریال های رمضانی و مرتبط با حادثه عاشورا مرور شد.

نجفی با اشاره به قسمت های اخیر برنامه نیز عنوان کرد: برخی از سوژه های برنامه نیز متناسب با اتفاقات روز بوده است که از شهادت سیدحسن نصرالله گرفته تا رخ دادن واقعه برای شهید رئیسی و اخیرا هم شهادت رهبر انقلاب را در بر گرفت. قسمت رهبر شهید به آثاری با حضور رهبر انقلاب در پشت صحنه فیلم و سریال ها پرداخت. از قسمت های پرتکرار هم شد که غیر از شبکه نمایش از شبکه پنج یا نسیم هم پخش شد. قسمت دیگری هم داشتیم که ویژه رهبر شهید بود و به فیلم هایی پرداخت که از کاراکتر ایشان در زمان ریاست جمهوری در فیلم ها بهره گرفته بودند.

وی با اشاره به فضای این مجموعه اظهار کرد: درنهایت با موضوع وطن ۱۰۰ قسمت برنامه به پایان رسید که این قسمت ها آرشیو کاملی از اتفاقات تقویمی است. به نظرم اگر کسی بخواهد درباره موضوعی مناسبتی ببیند که فیلم یا سریالی ساخته شده با مراجعه به آرشیو این برنامه می تواند آن را پیدا کند.

تهیه کننده «وقایع اتفاقیه» درباره پایان بندی برنامه نیز اظهار کرد: آخرین قسمت هم همانطور که گفته شد مرتبط با فیلم های ملی یا جنگی بود که تم وطن در آن پررنگ است. بعد از جنگ اخیر تلاش کردیم به موضوع وطن بپردازیم که در بسیار از کارها پررنگ بود و حتی این سوژه می تواند با تم مستقل ادامه یابد.

نجفی در پایان درباره ساخت این برنامه نیز عنوان کرد: ادامه این برنامه به خود شبکه نمایش بستگی دارد. با توجه به اینکه به اتفاقات تقویمی پرداخته ایم بیشتر می توان سراغ اتفاقاتی رفت که کمتر سوژه قرار گرفته و یا به اتفاقات روز همچنان بپردازیم.