به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برپایی میعادگاه سینماگران در وداع آقای شهید ایران مجموعهای از عکسهای دیدارهای رهبر شهید انقلاب اسلامی در سالهای مختلف و دلنوشته اهالی سینما که بعد از شهادت ایشان منتشر شد، در قالب نمایشگاهی در معرض دید قرار گرفته است.
همچنین تصاویر این دیدارها و اظهارنظرهای رهبر شهید درباره سینما، برخی فیلمها و اهمیت سینما در قالب ویدیویی ۹۰ دقیقهای طی روزهای برپایی میعادگاه سینماگران، روی پرده سینما سیار مستقر میرود.
میعادگاه سینماگران در میدان شهید قندی، ساختمان مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی که توسط سازمان سینمایی از جمعه ۱۲ تیر برپا شده، تا ۱۵ تیر پذیرای سینماگران، اهالی رسانه و عموم زائران وداع است.
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