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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۸

نمایش عکس‌ دیدارها و دلنوشته‌های سینماگران درباره رهبر شهید

نمایش عکس‌ دیدارها و دلنوشته‌های سینماگران درباره رهبر شهید

عکس‌های دیدارهای رهبری با سینماگران در سال‌های مختلف و دلنوشته اهالی سینما در فراق رهبر شهید در معرض دید عموم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برپایی میعادگاه سینماگران در وداع آقای شهید ایران مجموعه‌ای از عکس‌های دیدارهای رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال‌های مختلف و دلنوشته اهالی سینما که بعد از شهادت ایشان منتشر شد، در قالب نمایشگاهی در معرض دید قرار گرفته است.

همچنین تصاویر این دیدارها و اظهارنظرهای رهبر شهید درباره سینما، برخی فیلم‌ها و اهمیت سینما در قالب ویدیویی ۹۰ دقیقه‌ای طی روزهای برپایی میعادگاه سینماگران، روی پرده سینما سیار مستقر می‌رود.

میعادگاه سینماگران در میدان شهید قندی، ساختمان مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی که توسط سازمان سینمایی از جمعه ۱۲ تیر برپا شده، تا ۱۵ تیر پذیرای سینماگران، اهالی رسانه و عموم زائران وداع است.

کد مطلب 6878497
آزاده فضلی

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