تفکر ایمانی و بسیجی مانع تسلط استکبار بر ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی ظهر پنج شنبه در سومین نشست با ائمه جماعات و کارگزاران مساجد بیرجند که در مسجد خاتم الانبیاء معصومیه برگزار شد، اظهارکرد: غم شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی بر دوش آزادی خواهان چه مسلمان و چه غیر مسلمان سنگینی می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در هر صورت باید شرایط حاکم بر جهان تغییر کند، بیان‌کرد: سلطه استعمارگران غرب از 500 سال قبل تاکنون جنایت های بی شماری را پدید آورده است.

عبادی با طرح این سوال که چگونه استعمار بر کشورها مسلط می‌شود، ادامه داد: در مقابل این دسته مستکبر خودبزرگ بین، انسان های پست، خودکم‌بین و حقیر وجود دارند که مسیر تسلط استعمار را به وجود می آوردند.

استکبار و استضعاف هر دو ناپسند است

وی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی و دین ما نه استکبار و نه استضعاف پذیرفته نیست، افزود: به عبارت دیگر ما نباید نه ظلم کنیم و نه باید در مقابل مستکبرین ظلم را بپذیریم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انسان های خودکم بین و حقیر به جای اینکه با استکبار مبارزه کنند به نوعی پیاده نظام آن ها می‌شوند، گفت: این در حالی است که طبق گفته قرآن نباید به ستمگران تمایل پیدا کرد.

عبادی افزود: در احکام شرعی و روایات دینی حتی در حد اصلاح و تیز کردن قلم نباید به مستکبران کمک کرد که دقت در این موارد بسیاری موارد را به ما نشان می دهد.

وی گفت: در جرایاناتی که به نفع دشمن کار می کنند برخی خائن و برخی احمق هستند که این مطلب مُستند به خود غربی ها است که تعبیر دارند برای تسلط بر جامعه به دو عنصر اقلیت خائن و نفوذی و همچنین اکثریت انسان های احمق نیاز دارند.

احمق‌ها و حقیرها دروغ‌های دشمن را باور می‌کنند

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی تأکیدکرد: انسان‌های احمق، دروغ ها و تهدیدها و.. دشمن را باور می‌کنند و تسلیم می‌شوند.

عبادی بیان‌کرد: رمز اینکه نمی‌توانند بر ایران مسلط شوند تفکر غالب بسیجی و ایمانی در بین مردم این کشور است.

وی افزود: تا آنجایی که امکان دارند باید کسانی که فریب دروغ های دشمن را خورده اند روشن کنیم، هر چند برخی بسیار در باور خود لجاجت دارند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی یادآور شد: تا وقتی کسی نباشد که از استکبار حمایت و از حرف های دشمن حمایت کنند از بیگانه هیچ کاری برنمی آید.