آیت الله سید محمدعلی معصومی،در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای معنوی و انقلابی حاکم بر کشور پس از شهادت رهبر فرزانه انقلاب، اظهار داشت: در این شرایط که دل‌های مردم ایران داغدار فقدان رهبر مقتدر و عزیز خود، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای است، بار دیگر ملت بزرگ ایران با حضور پرشور خود در خیابان‌ها و صحنه‌های دفاع از اسلام و انقلاب، حماسه‌ای بی‌سابقه در طول ۴۷ سال انقلاب اسلامی آفریدند.

استاد اخلاق حوزه علمیه و تولیت مدرسه علمیه مالک اشتر بندرعباس، با تسلیت مجدد این ضایعه بزرگ به امت اسلامی، افزود: یقین داریم که انتقام الهی از سوی نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی و حضور همیشه در صحنه مردم، التیام‌بخش دل‌های مؤمنان خواهد بود.

آیت الله معصومی در بخش دیگری از سخنان خود به وظیفه خطیر مجلس خبرگان رهبری در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: خبرگان ملت در این برهه حساس، وظیفه دارند بر اساس معیارهای والای اسلامی، قانون اساسی و انتظارات به‌حق مردم، شخصیتی شایسته را برای هدایت و رهبری نظام اسلامی انتخاب کنند.

تولیت حوزه علمیه مالک اشتر بندرعباس در تشریح مهم‌ترین شاخصه‌های یک رهبر تراز انقلاب اسلامی تأکید کرد: نخستین و اساسی‌ترین شاخصه، فقاهت است. رهبر باید فقیهی جامع‌الشرایط باشد که توانایی استخراج احکام الهی از قرآن و کلام اهل بیت را داشته باشد تا بتواند با فتاوای خود، راهنمای زندگی فردی و اجتماعی مردم باشد. دومین مؤلفه، شجاعت است. اگر شجاعت در دل نباشد، در صحنه‌های حساس سیاسی، ضعف ایجاد شده و حقوق ملت تضعیف خواهد شد. رهبر باید در برابر قدرت‌های استکباری و زورگویان جهانی با صلابت و قاطعیت بایستد.

استاد برجسته اخلاق ، آینده‌نگری را از دیگر مؤلفه‌های اساسی رهبری دانست و خاطرنشان کرد: رهبر باید آینده‌نگر باشد و قله‌های نجات و تعالی این ملت و حتی مردم جهان را به خوبی ببیند تا بتواند در چارچوب اختیارات خود که در قانون اساسی تعریف شده، برنامه‌هایی کارآمد برای پیشرفت کشور ارائه دهد.

وی ساده‌زیستی و زهد را یکی دیگر از شاخصه‌های مهم برشمرد و افزود: این ویژگی هم در روایات اسلامی و هم در سیره عملی امامین انقلاب به‌وضوح دیده می‌شود. اگر رهبری به دنیا دل بندد، ممکن است در برابر تطمیع دشمنان آسیب‌پذیر شود. ساده‌زیستی و زهد، ضامن حفظ استقلال و عزت یک رهبر است.

آیت الله معصومی در ادامه به آگاهی از سیاست‌های جهانی به عنوان یکی دیگر از مؤلفه‌های ضروری اشاره کرد و گفت: رهبر باید نسبت به توطئه‌های قدرت‌های استکباری به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی آگاهی کامل داشته باشد و بتواند در عرصه بین‌المللی، منافع و ارزش‌های ملت ایران را به‌درستی ایفا کند.

وی دفاع و تبیین گفتمان انقلاب را از دیگر ویژگی‌های ضروری رهبری دانست و تأکید کرد: از دیگر ویژگی‌های ضروری، توانایی دفاع و تبیین اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. رهبر باید بتواند از ارزش‌هایی که ملت ایران برای آن خون‌دل‌ها داده است، پاسداری کرده و یک سرسوزن از آن حدود انقلابی عقب‌نشینی نکند.

این استاد حوزه با اشاره به شاخصه‌های دیگری نظیر ذکاوت، زیرکی، ظلم‌ستیزی و تن ندادن به زور، خاطرنشان کرد: اگر این شاخصه‌ها در شخصیتی که مورد اعتماد مجلس خبرگان است جمع باشد، می‌تواند رهبری شایسته، قدرتمند و تراز انقلاب اسلامی باشد که مایه عزت و سربلندی ملت ایران در سراسر جهان شود.