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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۴۵

سوله نگهداری اسب هدف دشمن آمریکایی-اسرائیلی در تبریز

سوله نگهداری اسب هدف دشمن آمریکایی-اسرائیلی در تبریز

تبریز-مدیر کل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی از حمله دشمن صهیونیستی-آمریکایی به یک سوله نگهداری اسب در مسیر تبریز-صوفیان خبر داد.

مهدی حامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در پی حمله وحشیانه ظهر پنجشنبه دشمن صهیونیستی-آمریکایی به یک سوله نگهداری اسب در مسیر تبریز به صوفیان، چند رأس اسب تلف شدند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، سازه محل نگهداری به طور کامل تخریب شده و تعدادی از اسب‌ها در زیر آوار گرفتار شدند که عملیات خارج‌سازی حیوانات توسط گروه‌های امدادی محلی انجام شد.

مدیر کل دامپزشکی استان در ادامه اظهار داشت: از لحظه ثبت نخستین گزارش، تیم‌های تخصصی اداره کل دامپزشکی استان و ادارات دامپزشکی شهرستان‌های تبریز و شبستر در محل حادثه حضور یافتند که طی عملیاتی، سه اسب تلف شده در اثر بمباران، طبق ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی، دفن بهداشتی شده و اقدامات لازم برای ضدعفونی محیط انجام شد.

سوله نگهداری اسب هدف دشمن آمریکایی-اسرائیلی در تبریز

سوله نگهداری اسب هدف دشمن آمریکایی-اسرائیلی در تبریز

کد مطلب 6766340

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