به گزارش خبرنگار مهر، صمد زمانزاد قویدل ظهر شنبه در حاشیه بازدید از یکی از واحدهای پرورش اسب در تبریز با هدف صدور مجوز هویت‌گذاری و پلاک‌گذاری اسب‌ها با استفاده از میکروچیپ، اظهار کرد: آذربایجان شرقی یکی از قطب‌های مهم پرورش اسب‌های اصیل و هویت‌دار کشور به شمار می‌رود و تاکنون بیش از دو هزار رأس اسب از نژادهای کردی، عرب، ترکمن، تروبرد، دوخون، فریزین و اسب پرشی در واحدهای صنعتی و روستایی استان شناسایی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه حدود دو هزار رأس از این اسب‌ها تاکنون توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی و فدراسیون سوارکاری هویت‌گذاری شده‌اند، افزود: بخشی از اسب‌های اصیل استان هنوز در انتظار تکمیل این فرآیند هستند و پیگیری‌های لازم از فدراسیون سوارکاری کشور برای دریافت پرونده و اطلاعات اسب‌های میکروچیپ‌گذاری‌شده در حال انجام است تا زمینه اصالت‌بخشی و ساماندهی کامل اسب‌های استان فراهم شود.

زمانزاد قویدل ایجاد مرکز هویت‌گذاری اسب در استان را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش روی صنعت پرورش اسب دانست و تصریح کرد: راه‌اندازی این مرکز علاوه بر تسهیل خدمات برای پرورش‌دهندگان و باشگاه‌های سوارکاری، موجب کاهش هزینه‌ها، تسریع فرآیند صدور مجوزها و فراهم شدن امکان حضور اسب‌های استان در مسابقات رسمی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ثبت دقیق اطلاعات، تعیین نژاد و تبار اسب‌ها، زمینه اصلاح نژاد، حفظ ذخایر ژنتیکی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی را فراهم کرده و می‌تواند جایگاه آذربایجان شرقی را در صنعت پرورش اسب کشور بیش از پیش تقویت کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت شش واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در حوزه پرورش اسب در شهرستان‌های مختلف استان، تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های هویت‌گذاری، تکمیل بانک اطلاعاتی اسب‌های اصیل و حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش، از مهم‌ترین فرصت‌هایی است که می‌تواند آینده صنعت اسب در آذربایجان شرقی را روشن‌تر از گذشته رقم بزند.