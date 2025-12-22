شناسایی ۵۷ واحد صنفی متخلف در شهرستان میانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره صمت شهرستان میانه در جریان آذرماه سال جاری تعداد ۵۷ واحد صنفی متخلف در سطح شهرستان میانه شناسایی و با تشکیل پرونده تخلف به ارزش بیش از ۲۷۰ میلیون تومان به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

بر اساس این گزارش در این مدت تعداد ۴۳۱ واحد صنفی در قالب گشت‌های مشترک، نوبه‌ای و طرح نظارتی ویژه شب یلدا مورد رصد بازرسان اداره صمت با همراهی بازرسان اتاق اصناف، بسیج اصناف، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، غله و خدمات بازرگانی، بهداشت و درمان و دامپزشکی قرار گرفتند.

اداره صمت میانه از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی اعم از گرانفروشی، کم کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرصه خارج از شبکه و.... موارد را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۲۴ (بصورت شبانه روزی) با از طریق حضوری به واحد رسیدگی شکایات اداره صمت اطلاع رسانی نموده تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.