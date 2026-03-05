به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی شامگاه پنج‌شنبه در برنامه تلویزیونی شبکه لرستان با اشاره به حضور حماسی مردم در تجمع‌های خون‌خواهی شهادت رهبر انقلاب و خطاب به کسانی که در لوای همراهی با دشمن سعی دارند که این اتحاد و انسجام را بشکنند، اظهار داشت: هشدار می‌دهم که هیچ مماشاتی با این‌گونه صداها و اقدام‌ها نخواهیم داشت.

ایران به مردمش افتخار می‌کند

وی با تأکید بر اینکه ما در سوگ رهبر شهیدمان و در سوگ قائد امت همچنان فرامین این عزیز تازه پیوسته به خیل عظیم شهدا در گوشمان طنین‌انداز است که مردم اتحاد مقدستان را حفظ کنید، گفت: از این اتحاد مقدس است که همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه رهبر شهیدمان از لفظ «بیچارگی» برای دشمن استفاده کرد، می‌توانیم استفاده کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه بیچاره شدن دشمن، مستأصل شدن دشمن و به خاک مذلت نشاندن دشمن در گرو حفظ این اتحاد است، تصریح کرد: نگذارید صداهای جهل، صداهای عناد، صداهای نفاق و صداهای دشمنی، اتحاد ما را تحت‌تأثیر قرار بدهند.

پور علی، ادامه داد: امروز روزی است که همه ایرانیان با هر رنگی، هر جنسیتی، هر سبک زندگی، با هر باوری، با هر شغلی و با هر موقعیتی باید در کنار حفظ تمامیت ارضی ایران یک‌صدا در خیابان‌ها حضور پیدا کنند، صداهای نفاق، جهل و دشمنی را در نطفه خفه کنید.

وی خطاب به مردم، گفت: با اتحاد خودتان، ایران را حفظ کنید، ایران به مردمش افتخار می‌کند، وطن و مادرمان امروز به فرزندان خودش می‌بالد، به این جهت که متحد در یک صف، پشت‌به‌پشت هم در خیابان‌ها حضور پیدا کردند و نقشه‌های شوم دشمنان را دارند نقش‌برآب می‌کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان خطاب بر مردم، گفت: درود بر شما، درود بر اتحاد شما، درود بر اتحاد مقدس شما و دورود بر فهم و شعور عمیق ملت ایران که در لحظات حساس و در بزنگاه‌های تاریخی ققنوس‌وار بر می‌خیزند و روح و جان جدیدی در ایران بزرگ دمیدند.

مردم منابع خبری رسمی داخلی را دنبال کنند

پور علی در ادامه با تأکید بر اینکه این تجاوز از سوی مردم و نیروهای نظامی ما به‌خوبی پاسخ داده می‌شود، همان‌طور که امروز شاهد سقوط یک پهپاد فوق پیشرفته توسط ارتش بودیم و مردم نیز آن را مشاهده کردند، ادامه داد: خوشبختانه هم‌اکنون نیز حملاتی به ناو آبراهام لینکلن صورت‌گرفته و ۲۰ عملیات در قالب وعده صادق چهار بر علیه دشمن انجام دادیم.

وی با بیان اینکه بر اساس منطق کینه‌ورزانه رژیم صهیونیستی و امریکا، مراکز آموزشی، درمانی و هلال‌احمر ما هدف قرار گرفته‌اند، گفت: مردم باید توجه کنند که فریب عملیات روانی دشمن را نخورند؛ زیرا این عملیات بر اساس شایعه و دروغ بنا شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، اضافه کرد: با هر بار حمله رسانه‌های وطن‌فروش و معاند، روایت ساختگی و جعلی ارائه می‌کنند و این روایت جعلی در ادامه جنگ نظامی آنهاست و نباید مردم اسیر این روایت شوند.

پور علی، ادامه داد: مردم منابع خبری رسمی داخلی را دنبال کنند؛ چون صادق‌ترین روایت را از ایران مخابره می‌کنند و توصیه می‌کنیم در محیط پیرامون خودتان مراقب حرکات و رفت‌وآمدهای مشکوک باشید.

تکذیب شایعه تخلیه روستاها

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، همراهی مردم را امتداد مقاومت عرصه نظامی عنوان کرد و گفت: دل نیروهای رزمنده ما به حمایت شما گرم است، شایعه و دروغ و رفتار هیجانی خوراک دشمن را فراهم می‌کند پس باید تلاش کنیم به رسالت انقلابی و ملی خود عمل کنیم.

پور علی، افزود: اکنون نیز برخی شایعه کردند که مردم روستاها را تخلیه کنند؛ ولی این شایعه را تکذیب می‌کنیم؛ زیرا این صحبت‌ها، شایعه و جنگ روانی است تا فضای روانی جامعه را مخدوش کنند.

وی تأکید کرد: مردم باید مراقب باشند که شایعه‌سازان را در عملیات روانی شکست دهند و توصیه می‌کنیم در مناطقی که مورد اصابت قرار می‌گیرد، تجمع نکنید و اجازه دهید نیروهای امدادی به‌درستی کارشان را انجام دهند؛ زیرا تجمع کمکی به نیروهای میدانی نمی‌کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، از مردم خواست از ارسال فیلم و تصویر خودداری کنند؛ زیرا دشمن از آنها سوءاستفاده می‌کند.

پور علی، گفت: با رعایت این موارد دامنه آسیب دشمن کم می‌شود و توصیه می‌کنیم مردم همچنان تجمعات خیابانی و حضور میدانی را ادامه دهند؛ اما این حضور هدفمند و هوشمندانه باشد.