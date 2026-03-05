عسکرپور: سنگر خدمت به مردم با قدرت برپاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، صابر عسکرپور در این بازدید سرزده که با همراهی جمعی از مدیران ارشد و نیز «یعقوب مینایی» رئیس حوزه جنوب غرب تهران صورت گرفت، با حضور در شعب مرکزی اسلامشهر و شهرک گلستان رباط‌کریم، ضمن گفتگو با رؤسا و کارکنان، بر نقش راهبردی این منطقه در خدمت‌رسانی به مردم و پشتیبانی از حوزه مسکن تأکید کرد.

پاسخ به مطالبات مردم در تراز جهادی

رئیس هیأت‌مدیره بانک مسکن در جمع کارکنان، با قدردانی از تلاش مخلصانه همکاران در ارائه خدمت به مردم در شرایط دشوار کنونی، اظهار داشت: حضور ما در شعب، صرفاً یک بازدید اداری نیست، بلکه تجدید میثاق برای خدمتی جهادی است. پاسخگویی دقیق و دلسوزانه شما در خط مقدم، عامل اصلی امیدآفرینی در جامعه است.

وی افزود: هر شعبه یک سنگر اقتصادی است که با تکیه بر تعهد همکاران، اجازه هیچ‌گونه خللی در مسیر رفاه و آرامش مردم نخواهد داد.

تأمین پایداری خدمات بانکی و نقدینگی

عسکرپور در بخش دیگری از این نظارت میدانی، بر ضرورت پیش‌بینی و تأمین نیازمندی‌ها در بخش‌های مختلف تأکید کرد و دستور داد: با همکاری واحدهای ستادی ذیربط، فرآیندهای مربوط به نقل‌وانتقال وجوه تسهیل شده و پایداری دستگاه‌های خودپرداز و تأمین وجوه نقد مورد نیاز شهروندان به طور مستمر رصد و تضمین شود.

حمایت از معیشت همکاران شاغل و بازنشسته

رئیس هیأت‌مدیره بانک مسکن همچنین با هدف کاهش دغدغه‌های معیشتی کارکنان اعلام کرد: به منظور مساعدت و قدردانی از زحمات همکاران عزیز، تمامی پرداختی‌های مربوط به ماه جاری برای شاغلین و بازنشستگان گرانقدر، مطابق روال مقرر و در برخی موارد حتی زودتر از موعد انجام خواهد شد.

در پایان این بازدید، عسکرپور بار دیگر از روحیه ایثارگرانه کارکنان صف که در جبهه خدمت‌رسانی به نیازهای بانکی و اقتصادی مردم تلاش می‌کنند، تقدیر و تشکر کرد.

در هفته جاری و هم‌زمان با آغاز تهاجم رژیم صهیونیستی-آمریکایی، مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ارشد بانک مسکن با حضوری فعال در ستاد و بازدیدهای میدانی از شعب، بر تداوم بی‌وقفه خدمات بانکی به مشتریان نظارت دقیق داشتند.

در این بازدیدها، مدیران ارشد با بررسی ظرفیت‌های عملیاتی، بر حفظ آمادگی کامل شعب برای پاسخگویی به نیازهای هم‌وطنان تأکید کردند. این تلاش‌ها نشان می‌دهدکه سنگر خدمت در بانک مسکن با عزمی جزم‌تر از گذشته، در مسیر پشتیبانی از معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور استوار ایستاده است.