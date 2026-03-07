به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مسلم هوشنگی اظهار کرد: برنامه‌های شب‌های احیا در حرم مطهر، از ساعت ۲۱:۳۰ و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز می‌شود و پس از آن، دعای پرفیض جوشن کبیر قرائت خواهد شد. این برنامه از ساعت ۲۴ و با سخنرانی و مراسم قرآن به سر ادامه خواهد یافت و پایان برنامه‌های حرم مطهر نیز ساعت یک بامداد خواهد بود.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی در ادامه گفت: در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، پس از تلاوت قرآن توسط محمدجواد پناهی، قرائت دعای جوشن کبیر و مناجات توسط مهدی سروری اجرا خواهد شد و پس از پخش کلیپ سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام‌جمعه مشهد به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و مراسم قرآن به سر نیز توسط امیر عارف اجرا خواهد شد.

وی افزود: در شب بیست یکم ماه مبارک رمضان نیز پس از تلاوت قرآن توسط جلیل اشرفی، دعای جوشن کبیر توسط امیر عارف قرائت می‌شود و پس از مناجات‌خوانی جعفر ملائکه و پخش کلیپ سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و مراسم قرآن به سر نیز توسط مهدی نیکبخت اجرا خواهد شد.

هوشنگی در ادامه گفت: در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان نیز پس از ترتیل‌خوانی قرآن توسط مهدی حسنی، جواد سلیمانی و حمید حق‌طلب، قرائت دعای جوشن کبیر و مناجات توسط سید مهدی میرداماد اجرا خواهد شد و پس از پخش کلیپ سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی علیزاده به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و مراسم قرآن به سر نیز توسط علی ملائکه اجرا خواهد شد.