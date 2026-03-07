https://mehrnews.com/x3bxWX ۱۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷ کد مطلب 6768269 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷ بسته خبری شبانه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین خبرهای این استان در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 21 MB کد مطلب 6768269 کپی شد مطالب مرتبط توزیع ۲۵ تن خرمای تنظیم بازار در سیستان و بلوچستان پهلوگیری کشتی های حمل کالای اساسی در بندر چابهار پروژه انتقال آب دریای عمان به پیشرفت ۴۰ درصدی رسیده است عزیزی: کارگروه نظارت بر عرضه سبد کالا بهصورت مستمر فعال است بازار ایرانشهر در وضعیت پایدار تأمین کالا قرار دارد برچسبها زاهدان بسته خبری رهبر شهید
نظر شما