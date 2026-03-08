به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین یاسین حسین‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه ویژه‌برنامه های شب‌های قدر در آستان مقدس مسجد جمکران به یاد رهبر شهید انقلاب با عنوان استغاثه لشکریان صاحب‌الزمان(عج) برای تعجیل در فرج حضرت و نصرت عاجل رزمندگان اسلام و نابودی آمریکا و اسرائیل در سه شب قدر در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار می‌شود، اظهار کرد: شروع برنامه‌ها از ساعت ۲۱ در شب نوزدهم با محفل قرآنی و شب‌های ۲۱ و ۲۳ با قرائت دعای توسل و کمیل خواهد بود و از ساعت ۲۳ قرائت زیارت جوشن کبیر انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: سخنران هر سه شب حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان هستند که از ساعت یک بامداد به سخنرانی و برگزاری مراسم احیا خواهند پرداخت.

معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران افزود: مراسم قرائت دعای جوشن کبیر و مداحی در شب قدر اول با نوای حاج حسن شالبافان، در شب بیست و یکم ماه رمضان، با نوای حاج سید علی حسینی‌نژاد و در شب بیست و سوم با نوای

وحاج عباس حیدرزاده برگزار می‌شود.

حسین‌آبادی به اماکن در نظر گرفته شده برای استقرار برادران و خواهران در این مکان مقدس اشاره کرد و گفت: شبستان بقیع برای حضور برادران و خواهران، شبستان‌های امام حسن عسکری(ع) و امام هادی(ع) برای بانوان و شبستان کربلا برای برادران در نظر گرفته شده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه زائران اقلام عبادی موردنیازشان را همراه داشته باشند، خاطرنشان کرد: باتوجه‌به اینکه با پر شدن ظرفیت شبستان‌ها، صحن مسجد برای حضور زائران در نظر گرفته شده، زیرانداز، پتوی مسافرتی و لباس گرم همراه داشته باشند و حتی الامقدور با وسایل حمل‌ونقل عمومی به این مکان مقدس مشرف شوند.