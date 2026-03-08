به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱۷۰ نفر از علما، ائمه جمعه و جماعات و فعالان دینی اهل‌سنت استان هرمزگان با صدور بیانیه‌ای مشترک، شهادت سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران را به‌شدت محکوم کردند.

در ابتدای این بیانیه با استناد به آیه «وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون»، آمده است: حمله وقیحانه و بزدلانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ایران اسلامی و به شهادت رساندن رهبر امت‌های آزادی‌خواه جهان، اقدامی محکوم و نشانه دشمنی آشکار با ملت ایران و جهان اسلام است.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: بی‌تردید خون مطهر این رهبر فرزانه بار دیگر درخت تناور انقلاب اسلامی را سیراب کرده و مسیر مقاومت، عزت و حق‌طلبی را برای نسل‌های آینده روشن‌تر خواهد ساخت.

امضاکنندگان این بیانیه همچنین با طلب نابودی دشمنان اسلام، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر حمایت قاطع خود از رهبری نظام و ادامه راه انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در پایان این بیانیه آمده است: علمای اهل‌سنت هرمزگان همچون گذشته، بر تبعیت از فرامین رهبر جدید نظام و حفظ وحدت و انسجام امت اسلامی تأکید دارند و در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از استقلال و عزت ایران اسلامی ایستاده‌اند.

این بیانیه از سوی ائمه جمعه و جماعات اهل‌سنت استان هرمزگان، اعضای شورای علمای اهل‌سنت شهرستان‌های استان و نیز شورای فرهنگی و اجتماعی اهل سنت استان هرمزگان صادر شده است.