به گزارش خبرنگار مهر، شب قدر از شب‌های مهم و تعیین کننده سرنوشت هر انسانی و بهترین فرصت برای طلب مغفرت و آمرزش گناهان است و خداوند سوره‌ای نیز به نام سوره قدر نازل فرموده است.

بر اساس روایات و احادیث یکی از شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان، شب قدر است و مؤمنان و روزه‌داران در این سه شب به دعا و راز و نیاز با خداوند می‌پردازند و شب زنده‌داری می‌کنند.

فضیلت هیچ یک از شب‌ها در طول سال مانند شب قدر نیست، خداوند متعال در کتاب آسمانی قرآن ارزش این شب پرفضیلت را برتر از هزار ماه بیان فرموده است و به استفاده بهینه از برکات این لیالی بسیار سفارش شده است.

همزمان با نخستین شب از لیالی با فضیلت قدر و در شب ضربت خوردن مظلومانه مولای متقیان امیرالمومنین علی (ع)، آئین‌های ویژه این شب در نقاط مختلف شهرستان گناوه همزمان با سراسر کشور برگزار شد و مؤمنان با حضور در اماکن پیش بینی شده به راز و نیاز با معبود خود پرداختند.

مؤمنان روزه‌دار در اولین شب از لیالی قدر رمضان امسال،، با حضور در مساجد، اماکن مذهبی و حسینیه‌ها، تکایا و برخی نیز در منازل خود، ضمن قرائت آیات قرآن کریم، زیارت جامعه کبیره و دعای جوشن کبیر و بر سر گرفتن قرآن ندای «سبحانک یا لااله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب» سر دادند و در آستان بندگی با خواندن ۱۰۰ فراز از دعای جوشن کبیر از پروردگارشان طلب آمرزش کردند.

ماه رمضان امسال و شب های قدر در حالی برگزار می شود که ایران اسلامی مورد تجاوز و حمله وحشیانه دشمنان صهیونیستی و آمریکایی قرار دارد، رهبر شهید امت به دست این استکبارگران به فیض شهادت نائل آمده است و فرزندان برومند این سرزمین و ملت سرافراز جانانه در برابر آنان ایستادگی و مقاومت می کنند و پاسخ این ددمنشی دشمنان را داده اند .

مردم مومن و ولایتمدار ضمن حضور در آئین های ویژه این ایام با وحدت و یکپارچگی در کنار هم برای پیروزی رزمندگان جان برکف اسلام به درگاه خداوند دست به دعا برداشتند و نابودی استکبار را از خداوند طلب کردند .

به همین مناسبت آئین ویژه نخستین شب از شب‌های قدر و بزرگداشت شهادت رهبر معظم انقلاب در مصلی جمعه گناوه همراه با سخنرانی ، قرائت دعای جوشن کبیر،، مناجات، مراسم قرآن به سر و مداحی و سینه زنی و عزاداری برگزار شد.

در این آئین همزمن با سراسر کشور بیانیه مجلس خبرگان رهبری مبنی بر اعلام رهبری امام امت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب قرائت شد که شرکت کنندگان در مراسم با سردادن تکبیر وفاداری و بیعت خود را با رهبر انقلاب اعلام و بر پایبندی بر آرمان های انقلاب و شهدا تاکید کردند.

این آئین معنوی در شب‌های قدر ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان نیز برگزار خواهد شد.

اعمال بسیاری درباره شب‌های ماه رمضان، به خصوص شب قدر وجود دارد که احیا و شب زنده داری ،قرائت دعای جوشن کبیر، راز و نیاز و طلب استغفار از جمله آنها است.

مراسم قرآن به سر گرفتن نیز از دیگر اعمال مهمی در این شب است شرکت کنندگان طبق آنچه از اولیای دین (ع) به ما رسیده است، با بر سر گذاشتن کتاب الهی راز و نیاز و طلب مغفرت از خداوند می‌کنند.