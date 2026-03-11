  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

آئین های شب ۲۱ رمضان در گناوه برگزار شد

گناوه- همزمان با شب شهادت مظلومانه نخستین امام شیعیان، حضرت علی (ع) و دومین شب از لیالی پرفیض قدر، مردم  گناوه با برگزاری آئین‌ها و احیای این شب، دست به دعا و استغاثه برداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین شب از لیالی با فضیلت قدر و در شب شهادت مظلومانه مولای متقیان امیرالمومنین علی (ع)، آئین‌های ویژه این شب در نقاط مختلف شهرستان گناوه با حضور مردم مؤمن و ولایتمدار برگزار شد.

مراسم معنوی دومین شب از شب‌های قدر همزمان در مساجد، حسینیه‌ها ، تکایا و مکان‌های مذهبی با حضور پرشور مردم مؤمن و متدین شهرستان برگزار شد و شب زنده داران و مؤمنان حاضر در این آئین‌ها در غم و سوگواری مولای متقیان حضرت علی (ع) عزاداری کردند و اشک ماتم ریختند.

ماه رمضان امسال و شب های قدر در حالی برگزار می شود که ایران اسلامی مورد تجاوز و حمله وحشیانه دشمنان صهیونیستی و آمریکایی قرار دارد، رهبر شهید امت به دست این استکبارگران به فیض شهادت نائل آمده است و فرزندان برومند این سرزمین و ملت سرافراز،جانانه در برابر آنان ایستادگی و مقاومت می کنند و پاسخ این ددمنشی دشمنان را داده اند .

مردم مومن و ولایتمدار ضمن حضور حماسی و پرشور در آئین های ویژه این ایام با وحدت و یکپارچگی در کنار هم برای پیروزی رزمندگان جان برکف اسلام به درگاه خداوند دست به دعا برداشتند و نابودی استکبار را از خداوند طلب کردند.

همزمان با دومین شب از لیالی قدر و در شب شهادت مظلومانه مولای متقیان امیرالمومنین علی (ع)، آئین‌های ویژه این شب همراه با بزرگداشت رهبر شهید امت و بیعت با آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای سومین رهبر انقلاب اسلامی با حضور حماسی و پرشور مردم در جوار یادمان شهدای گمنام گناوه برگزار شد.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی امام جمعه گناوه در این مراسم به سخنرانی پرداخت و برنامه های مختلفی به این مناسبت در این مکان مقدس اجرا شد.

قرائت آیاتی از کلام الله مجید، دعای پرفیض جوشن کبیر، سخنرانی، مراسم قرآن به سر و احیا این شب،مداحی، سینه زنی ،گرامیداشت یاد امام شهید امت و بیعت با سومین رهبر انقلاب از جمله بخش‌های مختلف این آئین های معنوی در سراسر شهرستان بود.

شب قدر یکی از شب‌های مهم و تعیین کننده سرنوشت انسان و بهترین فرصت برای طلب مغفرت و آمرزش گناهان است و در قرآن کریم و روایات ائمه (ع) مورد تاکید بسیار قرار گرفته و خداوند سوره‌ای نیز به نام سوره قدر نازل فرموده است.

بر اساس روایات و احادیث یکی از شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان، شب قدر است و مؤمنان و روزه‌داران در این سه شب به دعا و راز و نیاز با خداوند می‌پردازند و شب زنده‌داری می‌کنند.

کد خبر 6771650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها