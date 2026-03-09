https://mehrnews.com/x3byyB ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱ کد مطلب 6769721 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱ تشییع پیکر پاک ۵ شهید اقتدار در تبریز تبریز- صبح دوشنبه با حضور باشکوه مردم شهیدپرور تبریز پیکر پاک ۵ تن از شهدای اقتدار تشییع شد. دریافت 11 MB کد مطلب 6769721 کپی شد مطالب مرتبط پیکر پاک ۵ تن از شهدای اقتدار فردا در تبریز تشییع میشود مطهریاصل:پرچمداری تمام مسائل حکومت و ولایت به رهبری جدید منتقل میشود پیکر پاک چهار شهید نیروی انتظامی در مرند تشییع شد پیکر پاک هفت شهید مدافع امنیت در شبستر تشییع شد جزئیات آیین تشییع شهدای اقتدار در تبریز اعلام شد برچسبها تبریز تشییع شهدا مراسم تشییع
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