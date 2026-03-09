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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

تشییع پیکر پاک ۵ شهید اقتدار در تبریز

تشییع پیکر پاک ۵ شهید اقتدار در تبریز

تبریز- صبح دوشنبه با حضور باشکوه مردم شهیدپرور تبریز پیکر پاک ۵ تن از شهدای اقتدار تشییع شد.

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کد مطلب 6769721

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