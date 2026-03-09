به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلالاحمر؛ فشار خون بالا یکی از بیماریهای شایع است و در شرایط بحران با استرس، اضطراب و کمبود دارو یا مراقبت پزشکی تشدید میشود. توجه به نکات زیر، کنترل این بیماری را در وضعیتهای خاص ممکن میکند.
داروهای فشار خون و برنامه مصرف آنها را همراه داشته باشید.
کیف اضطراری شامل داروها، فشارسنج، یادداشت زمان مصرف و علائم هشدار را در دسترس قرار دهید.
مسیرهای امن برای رسیدن به مراکز درمانی را مشخص کنید.
آرامش خود را حفظ کنید؛ استرس میتواند فشار خون را بالا ببرد.
در صورت امکان، فشار خون را با دستگاه فشارخون چک کنید.
از مصرف زیاد نمک و نوشیدنیهای محرک پرهیز کنید.
استراحت و تنفس عمیق به کاهش فشار خون کمک میکند.
علائم زیر را در بیماری فشار خون بالا جدی بگیرید:
- سردرد شدید یا ناگهانی
- تاری دید
- درد قفسه سینه یا تنگی نفس
- سرگیجه شدید، ضعف یا بیحسی
- خونریزی بینی غیرعادی
اقدام فوری: در صورت مشاهده این علائم، فورا با اورژانس مرکز درمانی تماس بگیرید.
داروها و کیف اضطراری را بررسی و تکمیل کنید.
فشار خون خود را مرتب پایش کنید.
از حمایت خانواده و دوستان برای آرامش و کنترل فشار خون استفاده کنید.
نکته: آماده بودن دارو، دستگاه فشارسنج و تمرینهای آرامسازی و کنترل استرس، مهمترین اقدامات برای محافظت بیماران فشار خون بالا در شرایط جنگی هستند.
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