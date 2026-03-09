مدیر حوزه های علمیه انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه در پیامی انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای را تبریک گفت که متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله آقای حاج سید مجتبی خامنه ای دامت برکاته

ضمن تسلیت مجدد شهادت والد معظم شهید اعلی الله مقامه الشریف، انتخاب جناب عالی را از سوی مجلس محترم خبرگان رهبری تبریک می گویم. مطمئنا ملت شریف ایران در بیعت و اطاعت از ولی فقیه همانند دوران امام راحل و کبیر رحمه الله علیه و امام شهید رضوان الله تعالی علیه پیشگام و کوشا خواهند بود و حوزه های علمیه و نخبگان حوزه و دانشگاه در این مسیر در پرتو عنایات حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف همراهی خواهند کرد.

ایام عزت و توفیق مستدام باد.

اعرافی

مدیر حوزه های علمیه

۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴