اعلام بیعت هیئت رئیسه دانشگاه لرستان با رهبر سوم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه هیئت رئیسه دانشگاه لرستان با رهبر جدید انقلاب اسلامی آمده است:

«الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ».(مائده آیه ۳)

محضر مبارک رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی؛

حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

سلام علیکم؛

با قلوبی سرشار از ایمان و جان‌هایی آکنده از عشق به ولایت، فقدان جانگداز رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) را به محضر مقدس حضرتعالی، ملت شریف ایران و همه آزادگان جهان تسلیت عرض می‌نماییم.

بی‌تردید، راه روشن ایشان چون چراغی فروزان، پیش روی امت اسلامی خواهد بود.

اینک که با عنایت حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و درایت مجلس خبرگان رهبری، مسئولیت خطیر زعامت مسلمین و هدایت نظام مقدس جمهوری اسلامی به شایستگی به وجود مبارک جنابعالی محول گردیده است، بر خود فرض می‌دانیم که به نمایندگی از جامعه دانشگاهی دانشگاه لرستان، مراتب بیعت و وفاداری خویش را با ساحت مقدس رهبری اعلام داریم.

ما اعضای هیئت رئیسه دانشگاه لرستان، به عنوان خادمان عرصه علم و فرهنگ در دیار سرفراز لرستان، با تأسی به منویات امامین انقلاب و با تکیه بر رسالت تاریخی دانشگاهیان در پاسداری از ارزش‌های اسلامی و انقلابی، بار دیگر با آرمان‌های بلند امام راحل و شهدای والامقام به‌ویژه شهدای گرانقدر استان لرستان تجدید میثاق می‌نماییم.

ما با تمام وجود، ولایت‌مداری، بصیرت و اطاعت از فرامین حکیمانه حضرتعالی را سرلوحه راه خود قرار داده و مصمم هستیم تا در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و پیشرفت ایران عزیز، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه، همچون همیشه در خط مقدم جهاد علمی و فرهنگی حاضر باشیم.

از درگاه خداوند متعال، دوام عزت و سربلندی رهبر فرزانه انقلاب، استمرار راه نورانی شهدا و پیروزی جبهه حق بر استکبار جهانی را مسئلت داریم.»