به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه دانشگاهیان دانشگاه ارومیه برای انتخاب رهبر انقلاب اسلامی آمده است،در ایام ماه مبارک رمضان، بعد از شهادت آیت الله سید علی خامنه ای (رضوان الله) آن امام فرزانه، به دست منفورترین انسان های روی زمین و همچنین شهادت جمعی از فرماندهان و هم وطنان شریف میهن اسلامی، انتخاب مجاهد فی سبیل الله، عالمی ممتاز و فقیهی دلسوز، آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (حفظه الله) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، علی رغم شرایط حاد جنگی و تهدیدات مستقیم دشمنان، توسط مجلس خبرگان رهبری اتفاقی مبارک بوده و موجب وحدت و تسلی خاطر ملت شریف ایرانیان بالاخص دانشگاهیان است.

دانشگاهیان دانشگاه ارومیه با اتکا به وجدان بیدار خود و سرمایه عظیم علمی و فرهنگی کشور،اعلام می‌دارد که همواره در خط مقدم دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های انقلابی ایستاده و بار دیگر با این عالم فرزانه به عنوان رهبر انقلاب اسلامی اعلام بیعت می کند.

این دانشگاه، به عنوان کانون علم و اندیشه، بر این باور است که راهبرد مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم، تنها مسیر دستیابی به عزت و سربلندی پایدار می باشد که توسط رهبر سوم انقلاب اسلامی ادامه خواهد داشت.

جامعه دانشگاهی، متشکل از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ارومیه، همواره با الهام از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (حفظه الله) و با رویکردی هوشمندانه و با بصیرت، حامی و پشتیبان همیشگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

در این برهه حساس که دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم، با طرح‌ریزی توطئه‌های جدید، سعی در خدشه‌دار کردن اقتدار و وحدت ملی دارند، جامعه دانشگاهی با تمام توان، حضور فعال و مؤثر خود را در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی اعلام داشته و با بصیرت و هوشیاری مثال‌زدنی، آماده خنثی‌سازی هرگونه تهدید و توطئه‌ای است.