  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۴۳

مردم سنندج از بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی می‌گویند

مردم سنندج از بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی می‌گویند

سنندج- مردم شهر سنندج ضمن حضور در تجمع میدان آزادی این شهر از بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی می‌گویند.

دریافت 13 MB
کد مطلب 6770476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها