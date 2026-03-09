https://mehrnews.com/x3byRZ ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۴۳ کد مطلب 6770476 استانها کردستان استانها کردستان ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۴۳ مردم سنندج از بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی میگویند سنندج- مردم شهر سنندج ضمن حضور در تجمع میدان آزادی این شهر از بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی میگویند. دریافت 13 MB کد مطلب 6770476 کپی شد مطالب مرتبط بیعت مردم قم با رهبر انقلاب در مسجد جمکران اجتماع بیعت مردم بوشهر با آیت الله سید مجتبی خامنهای معاون سازمان تبلیغات اسلامی: اراده ملت ایران شکستناپذیر است برچسبها آیت الله سید مجتبی خامنه ای سنندج رهبر شهید
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