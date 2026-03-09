توسعه فرودگاه شهرکرد و اتصال استان به آزادراه کشور ضروری است



به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی عصر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، ضمن تبریک انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظ‌الله) به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی، این انتخاب را نقطه عطفی در مسیر ولایت فقیه دانست.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه راه و شهرسازی استان اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری امروز به یک کارگاه بزرگ راه‌سازی تبدیل شده است. پروژه راه‌آهن مبارکه – سفیدشت به شهرکرد به‌عنوان طرحی حیاتی برای استان در حال اجراست و تاکنون ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار به آن تزریق شده است. مردانی ابراز امیدواری کرد این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

استاندار چهارمحال و بختیاری اتصال استان به شبکه آزادراهی کشور را یک ضرورت دانست و گفت: تفاهم‌نامه مطالعات این پروژه منعقد شده است، چراکه این استان از معدود مناطق کشور است که هنوز به آزادراه متصل نیست.

وی در ادامه با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن افزود: دو هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در استان نیازمند تسهیلات تکمیلی هستند. همچنین در برخی شهرستان‌ها از جمله لردگان و فلارد مشکل تأمین زمین وجود دارد که تلاش برای تخصیص زمین در حال انجام است.

مردانی با بیان اینکه هزار میلیارد تومان از محل اوراق مرابحه برای پروژه‌های راه‌سازی استان اختصاص یافته است، خواستار تزریق اعتبارات ملی برای تکمیل این طرح‌ها شد. وی همچنین به احداث ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهرکرد اشاره کرد و گفت: این مناطق نیازمند زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و فرهنگی هستند و باید مدارس هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با انتقاد از تأخیر در تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری استان تأکید کرد: این پروژه باید تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح توسعه فرودگاه بین‌المللی شهرکرد تصریح کرد: برای انجام پروازهای حجاج استان نیازمند افزایش باند فرودگاه هستیم؛ این موضوع از مصوبات سفر شهید رئیسی به استان بوده است.

مردانی همچنین به وجود دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه روستایی در استان اشاره کرد و گفت: اعتبارات محدود استانی پاسخگوی هزینه‌های سنگین احداث راه در مناطق کوهستانی نیست و باید اعتبارات ملی به این بخش اختصاص یابد.

وی فرسودگی ماشین‌آلات راهداری و برف‌روبی، کمبود تجهیزات هواشناسی و ضرورت بازنگری طرح‌های هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار را از دیگر چالش‌های استان برشمرد و خاطرنشان کرد: تعداد روستاهای در معرض خطر در استان بالاست و برای جابجایی آنها نیاز به مطالعات دقیق داریم.