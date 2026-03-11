تداوم آموزش در کشور؛ هیچ اختلالی در روند آموزشی وجود ندارد

مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر ، با تأکید بر اجرای مستمر فرآیندهای آموزشی و تربیتی بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و سیاست‌های ابلاغی این وزارتخانه، اعلام کرد : هیچ اختلالی در روند آموزش دانش‌آموزان وجود ندارد و روش‌های متنوعی برای ارائه خدمات آموزشی به کار گرفته می‌شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در تشریح اقدامات صورت گرفته اظهار کرد: در حال حاضر از روش‌های مختلفی برای آموزش و تربیت بچه‌ها استفاده می‌شود؛ آموزش‌ها به شیوه مجازی در سکوی اختصاصی وزارت آموزش و پرورش «شاد»، و همزمان با آن «مدرسه تلویزیونی ایران» در جریان است.

وی افزود : برنامه‌ریزی‌های لازم برای مقطع متوسطه انجام شده و مدیران و معلمان نیز اختیار دارند تا با روش‌های آفلاین و تولید محتواهای مکمل، خدمات آموزشی و تربیتی را ارائه دهند.

آذرکیش با رد هرگونه مشکل جدی در بستر آموزش، خاطرنشان کرد: هیچ مشکلی در آموزش وجود ندارد و در بستر «شاد» در حال حاضر به دلیل زمان‌بندی های انجام شده در آموزش دانش‌آموزان، اختلالی هم وجود ندارد.

وی تصریح کرد : وزارت آموزش و پرورش برای اطمینان از یادگیری دانش‌آموزان در شرایط آرام و تحت نظارت معلمان و مدیران مدارس، پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است.

معاون آموزش متوسطه با اشاره به تجربه شرایط منجر به تعطیلات اضطراری، یادآور شد : طبق ماده ۸۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس، شورای مدرسه و مدیر مدرسه می‌توانند برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی اقدام کنند.

آذرکیش در پایان بیان کرد: این وزارتخانه همچنین ساختارهای لازم را برای مقابله با اختلالات احتمالی در بسترهای مجازی آماده کرده تا دانش‌آموزان بتوانند از آموزش‌ها بهره‌مند شوند و همچنین هدف اصلی، اطمینان از یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است.