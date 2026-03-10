به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پی انتخاب رهبر انقلاب اسلامی و فرارسیدن شب قدر بیانیه ای صادر کرد.
متن پیام بدین شرح است:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّـهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
شبهای پرفیض قدر امسال، برای جهان تشیع و تمامی مسلمانان آزاده جهان، با رویدادی بینظیر و تاریخی همراه گشت. در شبی که تقدیر یکساله بندگان رقم میخورد، تقدیر انقلاب اسلامی نیز در مسیری نوین و پرافتخار رقم خورد. انتخاب فقیه مجاهد، متفکر انقلابی و فرزند راستین مکتب جهاد و شهادت، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری، طلوعی دوباره و آغازی دیگر برای خورشید همیشه تابناک ولایت در ایران اسلامی است.
این انتخاب مبارک در حالی صورت گرفت که امت اسلامی هنوز در ماتم جانسوز شهادت دومین قائد حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) اشک میریزد. آن اسوه صبر و مقاومت که ۳۷ سال پربرکت، کشتی انقلاب را با حکمت و صلابت از گردنههای سخت تاریخ عبور داد و سرانجام در ۹ اسفند ماه بر اثر جنایت ددمنشانه استکبار جهانی، به ملکوت اعلی پیوست و در جوار رحمت حق آرمید.
بدون تردید نام و نشان «امام خامنهای» همچنان در جهان طنینانداز است و چشم دشمنان را کور میکند. نظام رهبری ایران، یگانه محور در تصمیمگیری نهایی در موارد مذکور در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. بر همه ما واجب است به این حبل ولایت الهیِ آویخته از آسمان، متمسک باشیم و با ابراز نظرهای نهادی، حزبی و نخبگانی از این انتخاب شایسته حمایت کنیم.
این انتخاب بهموقع را به پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، به ملت شریف ایران و به تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض نموده. بیتردید، انتخاب فقیهی جامعالشرایط، جوان، انقلابی و آگاه به مسائل پیچیده جهان اسلام در این برهه حساس، نشانهای از عنایت الهی و درایت بالای خبرگان محترم رهبری است.
این انتخاب مبارک، غروب تلخ و جانگداز رهبر شهید را برای امت اسلامی تحملپذیر ساخت و بر همگان ثابت کرد که انقلاب اسلامی، وابسته به شخص نیست و مسیر پرافتخار خود را با قوت ادامه خواهد داد. شهادت رهبر، نه تنها خللی در اراده پولادین ملت ایران ایجاد نکرد، بلکه با انتخاب بهموقع و مدبرانه جانشین ایشان، انقلاب اسلامی با قدرت مضاعف به راه خود ادامه میدهد.
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، امروز با تمام وجود مراتب اطاعت و تبعیت خود را از محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) اعلام میدارد و با تجدید بیعت با آرمانهای بلند رهبری، آمادگی کامل خود را برای اجراییسازی منویات و هدایتهای حکیمانه آن رهبر فرزانه در مسیر تقریب هرچه بیشتر مذاهب، وحدت صفوف مسلمین و دفاع از مظلومان جهان بهویژه ملت مظلوم فلسطین اعلام میکند.
امروز دشمنان اسلام با تمام توان به میدان آمدهاند تا وحدت مسلمین را هدف قرار دهند و از شهادت رهبر بزرگوار انقلاب برای تضعیف جبهه مقاومت استفاده کنند. اما غافل از آنکه شهادت، نقطه آغاز است نه پایان، و خون شهیدان، انقلابها را آبیاری میکند و نهال بیداری اسلامی را در سراسر عالم بارورتر میسازد.
و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین
حمید شهریاری
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
