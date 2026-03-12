اصحاب رسانه پاکدشت با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالان فضای مجازی پاکدشت با صدور بیانیهای، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، با حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
در این بیانیه که نسخهای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، آمده است: عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب، گرچه اندوهی سنگین بر دلها نهاد، اما این حادثه تلخ نه تنها خللی در اراده ولایتمداران ایجاد نکرد، بلکه خون پاک ایشان، چون مشعل فروزانی، مسیر بیداری و مقاومت را روشنتر ساخت و موجب رسوایی بیشتر دشمنان اسلام و جریان استکبار شد.
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: درایت و هوشمندی مجلس خبرگان رهبری در معرفی امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) به عنوان جانشین شایسته رهبر شهید، بار دیگر الطاف الهی را نمایان ساخت و امید را در دلهای امت اسلامی برای تداوم راه حق زنده کرد.
این بیانیه میافزاید: ما فعالان عرصه رسانه و جهاد تبیین بر این باوریم که رمز ماندگاری عزت و استقلال ایران اسلامی، اتحاد و انسجام ملی حول محور ولایت فقیه است. دشمنان بدانند در برابر این اراده پولادین، همواره ناکام و سرافکنده خواهند بود.
امضاکنندگان این بیانیه، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام، به مردم شریف ایران اطمینان دادند که در جنگ ترکیبی و رسانهای دشمن، با بهرهگیری از همه ظرفیتها و همافزایی، در مسیر تبیین حقایق، پاسداری از ارزشهای انقلاب و پشتیبانی از رزمندگان جبهه مقاومت، تا پای جان ایستادهاند.
آنان تأکید کردند: در مصاف با دشمن ضدبشری آمریکایی-صهیونیستی، نقش تاریخی خود را در عرصه روایتها ایفا کرده و اجازه نخواهیم داد حتی یک گلوله دشمن به اهداف شوم خود برسد.
