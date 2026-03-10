۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۵۰

ایروانی:

جامعه بین الملل باید برای توقف جنگ خونین علیه مردم ایران اقدام کند

جامعه بین الملل باید برای توقف جنگ خونین علیه مردم ایران اقدام کند

امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با انتقاد از سکوت شورای امنیت سازمان ملل گفت: «جامعه بین‌المللی باید اکنون برای متوقف ساختن این جنگ خونین علیه مردم ایران اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در سازمان ملل افزود: امروز یازدهمین روز متوالی این جنگ وحشیانه علیه مردم ایران است؛ جنگی که در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد.

حملات گسترده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و مردم

ایروانی گفت: در طول این مدت، ایالات متحده و رژیم اسرائیل شبانه‌روز و بدون وقفه به حملات گسترده خود علیه ایران و مردم ایران ادامه داده‌اند. آنان به‌طور عامدانه و بی‌تمایز غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را در سراسر کشورم هدف قرار می‌دهند، هیچ احترامی برای حقوق بین‌الملل قائل نیستند و در ارتکاب این جنایات هیچ خویشتنداری نشان نمی‌دهند.

شهادت بیش از ۱۳۰۰ غیرنظامی و تخریب ۹۶۶۹ مکان غیرنظامی

سفیر ایران در سازمان ملل افزود: مناطق مسکونی پرجمعیت و زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی به‌طور عامدانه هدف قرار گرفته‌اند. تاکنون این جنایات هولناک به شهادت بیش از ۱۳۰۰ غیرنظامی انجامیده است. همچنین ۹۶۶۹ مکان غیرنظامی تخریب شده است، از جمله: ۷۹۴۳ واحد مسکونی، ۱۶۱۷ مرکز تجاری و خدماتی، ۳۲ مرکز پزشکی و دارویی، ۶۵ مدرسه و مؤسسه آموزشی، ۱۳ ساختمان جمعیت هلال احمر، و چندین تأسیسات تأمین انرژی.

نماینده ایران در سازمان ملل گفت: این ارقام هر روز افزایش می‌یابد، زیرا ایالات متحده و اسرائیل به انجام حملات نظامی مستمر و ارتکاب جنایات جنگی در شهرهای مختلف ایران ادامه می‌دهند.

حمله به تاسیسات ذخیره سوخت و خطر جدی برای سلامت غیرنظامیان

ایروانی تاکید کرد: در شب ۷ مارس ۲۰۲۶، هواپیماهای متجاوز حملات سنگینی را علیه تأسیسات ذخیره سوخت در تهران و سایر شهرها انجام دادند. این حملات موجب انتشار مقادیر زیادی از آلاینده‌های خطرناک و سمی در جو شد. بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، این انفجارها موجب آلودگی شدید هوا و ایجاد خطرات جدی برای سلامت غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، زنان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های حاد شده است.

نماینده ایران در سازمان ملل گفت: بارندگی در صبح روز ۸ مارس موجب گسترش بیشتر این آلاینده‌ها از طریق بارش‌های بسیار اسیدی شد و خطر آسیب‌های تنفسی و آلودگی زیست‌محیطی را افزایش داد.
حملات جنایتکارانه، تعهدات بین المللی زیست محیطی را نقض می‌کند

سفیر ایران در سازمان ملل افزود: مراکز درمانی در تهران در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند و به ساکنان توصیه شده است در منازل خود بمانند. این حملات جنایتکارانه همچنین تعهدات بین‌المللی زیست‌محیطی را نقض می‌کند، از جمله تعهدات ناشی از کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی و کنوانسیون تنوع زیستی.

حمله به هواپیماهای غیرنظامی و تاسیسات فرودگاهی

ایروانی ادامه داد: در ساعات اولیه بامداد ۷ مارس ۲۰۲۶، فرودگاه مهرآباد در تهران هدف حمله سنگین قرار گرفت. چندین هواپیمای غیرنظامی و تأسیسات فرودگاهی نابود یا به‌شدت آسیب دیدند.

اختلال در تامین آب مردم با حمله به تاسیسات آب شیرین کن

وی گفت: در همان روز، ایالات متحده به‌طور عامدانه یک تأسیسات آب‌شیرین‌کن در جزیره قشم در استان هرمزگان را هدف قرار داد. در نتیجه، تأمین آب ۳۰ روستا مختل شد و هزاران غیرنظامی در معرض خطر جدی قرار گرفتند.

سفیر ایران در سازمان ملل افزود: در همین حال، رئیس‌جمهور ایالات متحده حتی «نابودی کامل و مرگ حتمی برای مناطقی و گروه‌هایی از مردم» را که پیش‌تر هدف قرار نگرفته بودند، تهدید کرده است. دیروز، رئیس‌جمهور ایالات متحده آشکارا از تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی، نابودی نیروی دریایی ایران و کشته شدن ملوانان ایرانی ابراز افتخار کرد.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: نیت آنان روشن است: ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان، قتل‌عام مردم بی‌گناه و وارد آوردن بیشترین میزان تخریب و رنج.

ایروانی گفت: جهان شاهد آن است که چگونه یک دولت سرکش و غیرمسئول، همراه با یک رژیم نامشروع، مدارس، بیمارستان‌ها، ساختمان‌های مسکونی، زیرساخت‌ها، سالن‌های ورزشی و تأسیسات امدادی ایران را هدف قرار می‌دهد. این حملات تاکنون جان صدها غیرنظامی بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان، را گرفته است.

حمله اسرائیل به هتل رامادای بیروت و ترور ۴ دیپلمات ایرانی

سفیر ایران در سازمان ملل افزود: در ساعات اولیه بامداد ۸ مارس ۲۰۲۶، رژیم اسرائیل یک حمله تروریستی عامدانه علیه هتل رامادا در بیروت انجام داد. در نتیجه این حمله، چهار دیپلمات جمهوری اسلامی ایران ترور شدند.

وی تصریح کرد: پس از صدور تهدید برای حمله به اماکن دیپلماتیک ایران در بیروت، این دیپلمات‌ها برای حفظ ایمنی و امنیت خود به‌طور موقت به این هتل منتقل شده بودند؛ اقدامی که با اطلاع و هماهنگی وزارت امور خارجه لبنان انجام شده بود.

ایروانی تاکید کرد: قتل هدفمند دیپلمات‌ها در قلمرو یک دولت مستقل دیگر یک اقدام تروریستی شدید، جنایت جنگی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. این اقدام منشور ملل متحد، کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) و کنوانسیون حمایت از اشخاص مورد حمایت بین‌المللی (۱۹۷۳) را نقض می‌کند. جمهوری اسلامی ایران این جنایت بزدلانه را به‌شدت محکوم می‌کند. تمامی مرتکبان باید به‌طور کامل پاسخگو شناخته شوند.

شورای امنیت بر نقض های فاحش چشم بسته است

سفیر ایران در سازمان ملل همچنین با انتقاد از شورای امنیت سازمان ملل گفت: بسیار تأسف‌بار است که شورای امنیت همچنان در سکوت باقی مانده است. شورا با وجود مسئولیت اصلی خود بر اساس منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، چشم خود را بر این نقض‌های فاحش بسته است.

تلاش برخی اعضای شورای امنیت برای قطعنامه جانبدارانه و مجازات قربانی

ایروانی تصریح کرد: در عوض، برخی اعضای شورا در تلاش‌اند جایگاه قربانی و متجاوز را وارونه جلوه دهند. آنان می‌کوشند از طریق قطعنامه‌ای جانبدارانه و با انگیزه‌های سیاسی، متجاوزان را پاداش داده و قربانی را مجازات کنند.

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: چنین قطعنامه‌ای در صورت تصویب، به‌شدت اعتبار و مشروعیت شورای امنیت را تضعیف و لکه‌ای بر اعتبار و حیثیت شورای امنیت خواهد بود.

نماینده ایران در سازمان ملل هشدار داد: در صورت تصویب این قطعنامه، متجاوزان یعنی اسرائیل و ایالات متحده پاداش گرفته و برای ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه بیشتر جسورتر خواهند شد.

وی تاکید کرد: چنین مواردی امروز علیه ایران، اما فردا ممکن است علیه هر دولت مستقل دیگری به‌وقوع بپیوندد.

جهان اقدام فوری به عمل آورد

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: جامعه بین‌المللی باید اکنون برای متوقف ساختن این جنگ خونین علیه مردم ایران اقدام کند. ما تمامی اقدامات لازم را برای دفاع از مردم، سرزمین و استقلال خود اتخاذ خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: ما بار دیگر از همه دولت‌های عضو می‌خواهیم این تجاوز را محکوم کرده و برای توقف فوری این جنگ جنایتکارانه علیه مردم ایران؛ آن‌هم جنگی که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود، اقدام فوری به عمل آورند.

    نظرات

    • احمد IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      2 5
      پاسخ
      به کشورماایرانیان تجاوزشده ومتجاوزان بایدمجازات بشن ماتوقف جنگ رونمیخواهیم وباقدرت تمام میجنگیم ودشمنان سفاک روبه سزای اعمال غیرانسانی شون میرسونیم.ماازجامعه بین الملل توقف جنگ رونمی خواهیم ماازجامعه بین الملل وهمان حقوق بشری که حکام قاتل وغاصب امریکاواسرائیل ازاون دم میزنندوسالهاست پشت این نقاب فریبکارانه جنایت میکنند،میخواهیم اگرانسانندوبه حقوق بشرپایبندهستند ازکشتاروقتل عام مردم عادی وغیرنظامی ایران دست بکشندوخانه هایشان رابرسرشان ویران نکنند.اگرغیرت دارند،درمیدان مبارزه بارزمندگان مابجنگند
    • IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      1 3
      پاسخ
      توقف جنگ خیانت به شهداست آقای نماینده
    • IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      1 5
      پاسخ
      درود بر شرفت آقای ایروانی از اینکه با تمام تلاش از ایران و ایرانیان دفاع میکنید تشکر میکنیم. ایران مظلوم است و جز خدا هیچ حامی نداره. کل جهان کل نمایندگان شورا با چشم میبینند که آمریکا و رژیم موقت و کثیف هر روز علیه ملتی جنایت می‌کنند ولی روی برمی‌گردانند. جالب اینجاست ادعای انسانیت هم دارند. بالاخره یک روزی تاوان خواهند داد
    • احمد IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      2 4
      پاسخ
      ماتوقف جنگ رانمیخواهیم وآنقدرمی جنگیم تانه پایگاهی برای آمریکاییان ونه کشوری برای اسرائیلیان غاصب ومتجاوزبماند.ما ازجامعه بین الملل میخواهیم که به این بزدلان ترسوی بی غیرت وغارتگرآمریکا واسرائیل بگوینداگرشهامت دارندبارزمندگان شجاع ایرانی درمیدان نبردمبارزه کنندنه اینکه برای سرپوش گذاشتن برشکست مفتضحانه و ذلت بارشان درمیدان نبردبه مناطق مسکونی ایران حمله کنندومردم وکودکان بی دفاع مارادرخانه هایشان به قتل برسانند
    • IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      2 5
      پاسخ
      اگه گوشی باشه مغزی باشه بفهمن
    • IR ۰۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      1 5
      پاسخ
      خنده‌دار است ما را می‌زنند بعد ما برای شکایت پیش خودشان می‌رویم(سازمان ملل غرب‌نهاد)!!!!!
    • IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      0 5
      پاسخ
      از آمریکا، شخص ترامپ و همه‌ی کشورهایی که پایگاه در اختیار دشمنان گذاشته‌اند مانند انگلیس، اعراب، عثمانی، جمهوری خودخوانده‌ی باکو و...، به دیوان لاهه شکایت کنید.... هرچند این سازمان‌ها غرب‌نهادند
    • IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      1 5
      پاسخ
      تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار به مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود.
    • IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      1 3
      پاسخ
      آمریکا جنایتکار در 9 اسفند در ماه مبارک رمضان به مردم عادی تهران و به مردم عادی سایر شهرهای ایران حمله کرده است و همچنان نیز ادامه می دهد و ما این تجاوز و جنایت را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از آمریکایی ها جنایتکار انتقام می گیریم
    • IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      2 5
      پاسخ
      این بار میز مذاکره لغو توافق برنامه هسته ای صلح آمیز است. این بار میز مذاکره ساخت بمب اتمی است و هم واجب است. این باز میز مذاکره گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار است و هم واجب است. این بار میز مذاکره ترک نیروهای تروریستی آمریکایی در منطقه است.
    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      1 3
      پاسخ
      جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک های افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند. سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است
    • IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      1 3
      پاسخ
      اگر دشمن به زیرساخت‌ها حمله کند میادین گازی‌شان را منهدم می‌کنیم/ افزایش برد موشکی برای مقابله با تهدیدات دوردست اگر دشمن به زیرساخت‌های ما حمله کند مسلما نیروهای مسلح زیرساخت‎هایشان را هدف قرار می‌دهد و میادین گازی آنها را منهدم خواهند کرد. ما در این نبرد تصمیم گرفتیم که نیروهای مسلح و تجهیزات و امکانات نظامی آنها را در اولویت قرار دهیم لذا حتما پایگاه‌هایشان را در منطقه می‌زنیم.
    • IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      1 3
      پاسخ
      سازمان ملل نوکر آمریکا بوده و هست.سالها علیه بشریت در سراسر جهان ظلم ستم شده و می شود هرگز دیده یا شنیده اید سازمان ملل اقدامی علیه ظلم و جنایات آمریکا انجام داده باشد!؟
    • IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      1 3
      پاسخ
      حمله آمریکا و اسرائیل به ایران مغایر با قوانین بین‌المللی است که آمریکا و اسرائیل بدون سازمان ملل و متحدانشان علیه ایران وارد عمل شدند.
    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      0 4
      پاسخ
      تل‌آویو شکل غزه شده است شهر‌های رژیم اسرائیل درپی حملات ایران همانند غزه شده است.
    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      0 4
      پاسخ
      جامعه‌ی بین‌الملل همان‌هایی هستند که به ما حمله کرده‌اند. بمب اتم را آزمایش کنید، موشک قاره‌پیما را آزمایش کنید، آن‌وقت آتش‌بس را بپذیرید وگرنه بازدارندگی ایجاد نمی‌شود و همین وضعیت ادامه دارد. این پیشنهادها را به مسئولین برسانید لطفا.
      • حسین رسولی IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
        0 0
        نداریم متاسفانه قطعا اگر داشتیم استفاده می کردیم نه اینکه برای بازدارندگی باشد
    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      2 4
      پاسخ
      ما تازه شروع کرده‌ایم و! انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان می گیریم
    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      1 2
      پاسخ
      ایران هیچ قصدی برای درگیری با کشور‌های منطقه ندارد ولی اما نیروهای تروریستی آمریکایی باید فوری و سریع از کشور‌های منطقه خارج شوند چون به خاطر که ما 100 درصد فقط انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار می گیریم

