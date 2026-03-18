۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۰۲

اظهارات وزیر جنگ آمریکا ذهنیت جنایتکارانه را آشکار می‌سازد

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: اظهارات وزیر جنگ آمریکا ذهنیت جنایتکارانه حاکم بر مخاصمات را آشکار می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «امیرسعید ایروانی» خطاب به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت اظهار داشت: اظهارات وزیر جنگ آمریکا، ذهنیت جنایتکارانه حاکم بر نحوه اداره مخاصمات توسط سران ایالات متحده را آشکار می‌سازد.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی که ایالات متحده و رژیم اسرائیل، روزانه حملاتی را علیه غیرنظامیان و مکان‌های غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران هدایت می کنند، هیچ چیز بیش از اعلام صریح وزیر جنگ مبنی بر عدم اعطای امان، ذهنیت جنایتکارانه حاکم بر نحوه اداره مخاصمات توسط رهبران ایالات متحده را آشکار نمی سازد.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اظهارات وزیر جنگ آمریکا، موجب تحقق مسئولیت بین المللی ایالات متحده و نیز مسئولیت کیفری بین المللی فردی وزیر جنگ آن کشور می‌شود.

