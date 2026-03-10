حمله امشب دشمنان آمریکایی صهیونیستی به قم

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرتضی حیدری گفت: دقایقی پیش سه نقطه خارج از محدوده شهری قم مورد اصابت موشکهای دشمن آمریکایی _ صهیونی قرار گرفت.
معاون سیاسی-امنیتی استانداری قم افزود: بر اساس گزارشها، خوشبختانه این حملات، تلفات جانی در پی نداشته است.
قم- معاون سیاسی-امنیتی استانداری قم، از حمله موشکی دشمن سفاک آمریکایی _ صهیونی به ۳ نقطه در خارج از محدوده شهری قم، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، مرتضی حیدری گفت: دقایقی پیش سه نقطه خارج از محدوده شهری قم مورد اصابت موشکهای دشمن آمریکایی _ صهیونی قرار گرفت.
