کشف ۱۷ قطعه چکاوک طوقی از متخلفان در سقز

ایوب شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سقز در منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق، محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی زیویه موفق به شناسایی دو متخلف شدند که با استفاده از تور در حال زنده‌گیری چکاوک طوقی بودند.

وی افزود: متخلفان با مشاهده مأموران محیط زیست از محل متواری شدند، اما محیط‌بانان در بررسی محل موفق به کشف ۱۷ قطعه چکاوک طوقی شدند که توسط این افراد زنده‌گیری شده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز با تأکید بر تداوم گشت و پایش مناطق تحت مدیریت گفت: محیط‌بانان این شهرستان در هر شرایطی آماده حفاظت از تنوع زیستی و برخورد با متخلفان حوزه محیط زیست هستند.

شریفی ادامه داد: پرندگان کشف‌شده پس از انتقال و انجام بررسی‌های لازم و اطمینان از سلامت آن‌ها، در زیستگاه مناسب و طبیعی خود رهاسازی شدند.