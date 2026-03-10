سوگواری علوی مردم استان سمنان؛ «قدر ولایی» حماسی برگزار شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با شامگاه سه شنبه، مردم استان سمنان از پیر و جوان و زن و مرد علیرغم سرمای شدید هوا به صورتی که هواشناسی اعلام کرده امشب، یکی از پنج شب سرد سال 1404 است، در آئین سوگواری مولا علی(ع) و قدر ولایی حضور پیدا کردند.

مردم استان سمنان که ده شب است بعد از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی در خیابان ها حاضر هستند، امشب هم علیرغم همه تهدیدات دشمن و سرمای بسیار شدید هوا، باز هم خیابان ها و معابر اصلی شهرها و روستاهای استان سمنان را ترک نکرده و در میدان ایستادگی در این شب قدر ولایی، حاضر شدند.

حضور در آئین سوگواری و بیعت

مردم متدین دیار سه هزار شهید استان سمنان امشب، شب قدرشان را با حماسه حضور ولایی با هم گره زدند تا هم از یک سو سوگوار مولا علی(ع) و رهبر شهید شان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (رض) باشند و هم در بیعت با فرزند برومند ایشان، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی از یکدیگر سبقت بگیرند.

امشب هواشناسی دمای هوای مرکز استان سمنان یک و شاهرود را صفر اعلام کرده و علاوه بر آن باد بسیار سردی نیز می وزد تا جایی که بیرون ماندن حتی با لباس گرم زمستانی هم کاری دشوار است زیرا شراره های باد سرد زمستانی بر صورت ها سوزن فرو می کند، اما این هم سبب نشد تا مردم میدان را رها کنند.

در کنار میادین و معابر اصلی و تجمعات مردمی، مساجد و تکایا و حسینیه ها و مهدیه ها و همچنین بقاع متبرکه استان سمنان هم امشب مملو از جمعیت متدین استان سمنان بود مردمی که گرد هم آمده بودند تا شب قدر و شهادت امام اول شیعیان را با سوگواری برای شهدای جنگ رمضان گره بزنند.

سرمای هوا هم از جمعیت نکاست

امشب اشک و آه در اقصی نقاط استان سمنان شنیده می شود. مردمی مقاوم و امیدوار که ایستادن پای آرمان های اسلام ناب محمدی(ص) و شیعی و همچنین آرمان های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را این روزها و شب ها معنایی دوباره بخشیده اند.

یک روحانی و مبلغ دینی که در مراسم شب قدر و شب شهادت امام علی(ع) حاضر شده در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: ما شرمنده این مردم هستیم که در این سرمای شدید هوا بازهم به میدان آمده اند.

حجت الاسلام سید رضا میرحسنی ادامه می دهد: برخی از افرادی که در هیئت ها بودند و اینجا شب ها مسئول نور و صوت و ... هستند احتمال می دادند که امشب به واسطه سرمای بسیار شدید هوا جمعیت کمتر باشد و بسیاری از مردم برای احیا به مساجد بروند اما باز هم شاهد هستیم که مانند ده شب اخیر امشب هم باز مردم به میدان آمدند تا احیا و شب قدرشان را ولایی برگزار کنند.

وی با بیان اینکه ما شرمنده مهر و محبت این مردم هستیم و البته باید تاکید کرد که این حضورها مسئولیت مسئولان ما را سنگین تر نیز می کند، افزود: این مردم بصیرتی مثال زدنی دارند و می دانند که این شب ها و روزها، رسالتی سنگین بر دوششان قرار دارد.

اهمیت شب قدر

آیت الله میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری و همچنین استاد حوزه علمیه چندی قبل درباره اهمیت شب های قدر اعلام کرده بود که این شب ها از هزار شب بهتر است و بسیاری اولیای الهی شب های دیگر سال را برای شب های قدر، لحظه شماری می کردند و مردم ما قدردان این شب های با برکت هستند شب هایی که درب های آسمان به روی زمینیان بار است و آرزوها برآورده می شود.

آیت الله میرباقری شاهرودی امشب نیز همزمان با شب شهادت امام علی(ع) در فضای مجازی ایتای خود نوشت: شب قدر شبی است که باید بین ما و امام زمان(عج) یک تلاقی‌ای شود؛ إن‌شاء‌الله حضرت رضایتی از ما پیدا کنند و در را به روی ما باز کنند. اگر این در به روی ما باز شد، برکاتش آرام‌آرام در طول زندگی ما معلوم می‌شود.

وی اضافه کرد: استادی داشتیم که می‌گفت انسانِ کباب‌خورده دهانش بوی کباب می‌دهد. اگر بابی از آسمان به روی ما باز شد آرام‌آرام شیرینی‌ای در زندگی‌اش پیدا می‌شود. امام(عج) منتظر دستگیری ماست. شب قدر شب دستگیری است، همه چیز آماده است و باید تاکید کرد که امام مراقب‌ هستند، همیشه حواسشان به ما هست. به امام هادی(ع) گفتند ما چگونه به شما برسیم؟ فرمودند شما دهانتان را باز کنید ما هستیم و آماده‌ایم، بیشتر از این نیاز نیست!

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ما همیشه در محضر امام هستیم، امام هم مراقب و مواظب ماست. امام صادق(ع) فرمودند شیعیان ما هر کجا از عالم باشند زیر نظر ما هستند، ما متوجهشان هستیم، نوشت: کافی است انسان امشب حرکتی کند و قراری با امام زمان(عج) بگذارد. آثارش در زندگی انسان معلوم می‌شود. تصمیم‌ها، قرارها و عهدهای بزرگ مختص به شب قدر است. إن‌شاء‌الله باید انسان اهل سرعت و سبقت باشد، فرصت را مغتنم بشمارد، این ساعت و آن ساعت، و امشب و فرداشب نکند!

روایت شب‌های مبارک

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان اما شب های قدر را لیله المبارکه توصیف می کند و به خبرنگار مهر می گوید: در سوره مبارکه قدر خداوند فرمود شب‌هایی که از هزار ماه برتر هستند، یعنی ارزشی بیش از هشتاد سال عمر طبیعی انسان دارند و اولیای الهی، به‌ویژه ائمه معصومین(ع) بارها تأکید کرده‌اند که قدر این شب‌ها را بدانیم.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی با بیان اینکه شب بیست و یکم و شب بیست و سوم به خصوص در بین شب های قدر دارای اهمیتی بسیار است و اولیای الهی از مدتها قبل خود را مهیای درک این شب‌ها می‌کردند، تاکید کرد: در روایات آمده است که قرآن در ماه رمضان و در شب قدر نازل شده است «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن…» و «انا انزلناه فی لیلة القدر» و این نشان دهنده اهمیت شب های قدر است.

وی افزود: در این شب‌ها هم به امام عصر(عج) تسلیت می‌گوییم و هم باید تلاش کنیم با توسل و ارتباط معنوی، خود را به آن حضرت نزدیک‌ کنیم؛ با توسل به مادر بزرگوارشان و ارتباط معنوی با ایشان، زیرا همه فرشتگان در شب قدر بر امام زمان(عج) نازل می‌شوند. اگر می‌خواهیم برای سال آینده، برای پیشرفت و توسعه در امور فردی و اجتماعی خود بهره‌مند شویم، باید ارتباط معنوی خود را با حضرت ولیعصر(عج) تقویت کنیم.

فرصتی برای یاد شهدا

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین با اشاره به جنایت های رژیم صهیونیستی و آمریکای جهان خوار علیه ایران اسلامی و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین با گرامی داشت یاد 165 دانش آموز مینابی بیان کرد: با اشاره به آیه ۳۸ سوره مبارکه حج گفت: خداوند متعال می‌فرماید «إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذینَ آمَنوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ کُلَّ خَوّانٍ کَفورٍ» یعنی خداوند، خود مدافع مؤمنان است و هرکس که ایمان آورد، نخستین پشتیبان و مدافع او خداوند خواهد بود.

بسیاری از کسانی که در این شب قدر ولایی حضور دارند یاد شهدای ایران اسلامی و انقلاب به خصوص رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای (رض) را نیز گرامی می دارند و این کار را با در دست داشتن تمثال رهبر شهید انقلاب در زمان حضور در تجمع شب قدر به نمایش می گذارند.

یک بسیجی حاضر در مراسم شب قدر ولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: امشب ثواب اعمال مان را هدیه به روح پرفتوح رهبر شهید انقلاب اسلامی می کنیم که عمر با برکت شان را صرف خدمت و مبارزه در راه اسلام ناب محمدی(ص) و عزتمندی جهان شیعه و ایران اسلامی کردند و برای همه ما عزیز هستند.

امین صالح نیا بیان می کند: از این شب ها به عنوان فرصتی استفاده می کنیم تا از همه شهدای اسلام از صدر اسلام تا همین حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جهانخوار به مواضعی در کشورمان یادی کنیم و عهدی دوباره با شهدا ببندیم که در راه اسلام راستین و ولایت فقیه می مانیم.

قدری فراموش نشدنی

یکی دیگر از حضار در این مراسم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، شب قدر شهادت مولا علی(ع) امسال را فراموش نشدنی و تلخ توصیف کرد وبیان داشت: امشب حس می کنیم که یتیم شده ایم هم شب شهادت مولایمان علی(ع) و هم ایام سوگواری شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی است و لذا غم مان مضاعف شده است اما آنچه ما را امیدوار می کند این است که پرچم انقلاب اسلامی به دستان لایق کسی سپرده شده که راه امام شهید را ادامه خواهد داد.

فائزه سادات میرحسینی با بیان اینکه امشب درست است که در دل هایمان غم و در چشم هایمان اشک داریم اما مهمتر از هر دوی آنها این است که در دل هایمان امید داریم امیدی به پیروزی نهایی علیه جبهه کفر و همچنین ظهور حضرت ولیعصر(عج) منجی عالم بشریت که امشب قطعاً دعای همه شیعیان همین است.

امشب مردم استان سمنان قدر ولایی خود را حماسی تر از سال های گذشته برگزار کردند تا به گوش جهانیان این پیام را برسانند که بر آرمان های انقلاب اسلامی ایستاده اند و با بصیرت مثال زدنی شان همواره دشمنان را ناامید می کنند.