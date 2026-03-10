بیعت مردم بوشکان با رهبر انقلاب در شب قدر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زینب رنج‌کش: در شبی که آسمان کوثر رحمت الهی بر زمین می‌بارید و قلب‌ها در آستانه شهادت مولای متقیان، حضرت علی (ع)، مالامال از اندوه و توسل بود، مردم بوشکان در استان بوشهر با حضور در میدان قدس این شهر، ضمن ابراز ارادت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بیعت کردند.

این تجمع باشکوه که همزمان با شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان و سالروز شهادت پیشوای عدالت و تقوا حضرت علی(ع)برگزار شد، فرصتی مغتنم برای مردم ولایتمدار بوشکان بود تا بار دیگر عشق و دلدادگی خود را به نظام و رهبری به اثبات رسانند.

از ساعات اولیه شب، میدان قدس بوشکان شاهد حضور پرشور اقشار مختلف مردم، از پیر و جوان و زن و مرد بود. چهره‌های مصمم و چشم‌های اشکبار شرکت‌کنندگان، گواهی بود بر عمق ارادتی که به مقام ولایت و رهبری داشتند. در این میان، عطر معنویت شب قدر و حزن شهادت امام علی (ع) فضایی روحانی و تأثیرگذار را بر این گردهمایی افزوده بود.

پیام تسلیت و تجدید میثاق

در این مراسم، سخنرانان ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت علی (ع) و شهادت حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، دومین رهبر انقلاب اسلامی، بر ادامه راه نورانی ایشان و تبعیت از رهنمودهای حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند. شرکت‌کنندگان نیز با سردادن شعارهای کوبنده، از جمله «دست خدا عیان شد/خامنه ای جوان شد» و «ابالفضل علمدار خامنه ای نگه دار»‌و دیگر شعارها، حمایت قاطع خود را از رهبر جدید انقلاب اسلامی اعلام و با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق نمودند.

در بین مردمی که سینه ستبر کرده بودند و شعار میدادند یکی از ریش سفیدان بوشکان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: دشمن گمان کرد که با به شهادت رساندن سید علی خامنه‌ای ایران زیر بار فشارهای بی حدشان کمر خم کرده و جلوی سگان و شغالان زرد زانو می‌زند، زهی خیال باطل!

مردی که چفیه‌تی بسیجی به گردن داشت به چفیه‌اش اشاره کرد و گفت: جمان مبرید که دستتان به خون رهبرمان آغشته شده مردم از یاد می‌برند، خیر مردم دمار از روزگارتان در خواهند آورد.

روحیه مقاومت و ایستادگی در کلام رهبر آینده

حضار با شور و اشتیاق فراوان به سخنان نمایندگان خود گوش فرا می‌دادند که در آن بر لزوم حفظ وحدت، مقاومت در برابر دشمنان و تبعیت از فرامین رهبری آینده تأکید شد. این تجمع، بیش از هر چیز، نشان‌دهنده بصیرت سیاسی و عمق باورهای دینی مردم این منطقه بود که در بزنگاه‌های حساس تاریخی، همواره وفاداری خود را به نظام و انقلاب اثبات کرده‌اند.

پایان شب قدر، آغاز فصلی نو

مراسم با قرائت دعای جوشن کبیر و مناجات در شب قدر به پایان رسید، اما عزم و اراده مردم بوشکان برای دفاع از آرمان‌های انقلاب و تبعیت از حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، همچون ستارگان پرفروغ آسمان شب قدر، تا ابد در تاریخ این دیار خواهد درخشید. این حماسه بیعت، طنین‌انداز پیام اقتدار و انسجام ملی در آستانه فصلی نو از حیات انقلاب اسلامی بود.

اثبات وفاداری مردم بوشکان به نظام با حضور در صحنه

امام جمعه شهر بوشکان در گفت‌و گو با خبرنگارمهر ضمن تسلیت شهادت دومین رهبر انقلاب اسلامی و تبریک بابت انتخاب شایسته رهبر انقلاب اسلامی آیت‌اله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اظهار کرد: مردم ولایتمدار و ولایت‌پذیر بخش و شهر بوشکان وفاداری خود را به این نظام همیشه اثبات کرده اند.

حجت الاسلام رئیسی ضمن ابراز ناراحتی و بهت از شنیدن خبر شهادت دومین رهبر انقلاب اسلامی افزود: در این شب‌ها هرگز میدان شهر را خالی نکردیم و نیروی انتظامی، ارتش و سپاه و بسیج نیز در کنارمان بود و ما مردم نیز پشتشان را خالی نکردیم و درخواست کردیم انتقام بگیرند.

وی اظهار کرد: همه مردم به خیابان آمدند و اشک ریختند، اما خداوند آرامشی بر دل مومنان با انتخاب ولی فقیه دیگر عطا کرد.

امام جمعه بوشکان ضمن اشاره به علاقه شدید مردم و ناشناخته بودن رهبر جدید انقلاب اسلامی گفت: تا چند روز قبل شاید در اینترنت نام این رهبر در آنجا هم نبود و شاید یک یا دو عکس از وی پیدا می‌شد صدایی از سید مجتبی خامنه‌ای نداشتیم؛ اما انقدر خداوند مهرش را در دل مومنان می‌گذارد که وقتی در شب قدر اعلام می‌کنند که به عنوان رهبر انتخاب شدند چه خوشحالی بر دل مردم می‌گذارد، که بر ایمانشان هم افزوده می‌شود.

حجت الاسلام رئیسی گفت: قوام نظام اسلامی به دو چیز است، وحدت بین مردم و عدم ایجاد تفرقه و دوم پشتیبانی از ولی فقیه و امام جامعه.

وی افزود: وقتی حضرت آقا شهید شدند، جامعه اسلامی دچار ناراحتی شدند؛ اما با انتخاب اصلح دیگری پرچم به دست او می‌افتد و ما با او بیعت می‌کنیم و صدا می‌زنیم: تا آخر در کنارتان ایستاده‌ایم و با شما بیعت می‌کنیم« الامام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای».

دشمنان وحدت ملی را هدف قرار دهند

عضو شورای اسلامی شهر بوشکان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم عظیم بیعت و تجدید میثاق مردم این شهر با سومین رهبر انقلاب اسلامی، گفت: مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه بوشکان بار دیگر در میدان حضور یافته و با انگیزه‌ای مضاعف نشان دادند که خط امام و رهبری را تا پای جان پاسداری خواهند کرد.

میثم حاتمی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، به ویژه شهادت غریبانه دومین رهبر انقلاب اسلامی، شهید آیت‌اله سید علی حسینی خامنه‌ای تأکید کرد: راه شهدا، به ویژه راه پرافتخار رهبر شهید که در مسیر آرمان‌های حضرت امام (ره) جان خود را نثار کرد، چراغ راه ماست و هیچ تهدیدی نمی‌تواند اراده ملت ایران را سست کند.

وی با بیان اینکه امروز دشمنان در تلاش هستند تا با توطئه‌های مختلف و جنگ ترکیبی، وحدت ملی را هدف قرار دهند، تصریح کرد: حضور حماسی و باشکوه مردم در این مراسم پاسخ کوبنده‌ای به بدخواهان نظام و دشمنان قسم‌خورده ملت ایران بود که خواستار تداوم انقلاب و پیشرفت کشور در سایه توجه به فرامین رهبری معظم انقلاب هستند.

این عضو شورای شهر بوشکان در پایان خاطرنشان کرد: مردم بوشکان با سر دادن شعارهای حقیقت‌طلبانه، اعلام کردند که در کنار سایر اقشار ملت، همگام با سومین رهبر انقلاب اسلامی، سید مجتبی خامنه ای، برای تحقق اهداف عالیه نظام و ساختن ایران اسلامی قدم برمی‌دارند و از هیچ تلاشی در جهت اعتلای کلمه الله دریغ نخواهند کرد.