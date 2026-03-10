حمله پهپادی به چهارمین پالایشگاه بزرگ نفت جهان در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، دفتر رسانه‌ای ابوظبی در شرایطی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران همچنان ادامه دارد، این خبر را در پلتفرم آمریکایی "ایکس" اعلام کرد.

این مجتمع میزبان یک پالایشگاه نفت با ظرفیت بیش از 900 هزار بشکه در روز است که چهارمین پالایشگاه بزرگ جهان محسوب می‌شود.

مقامات اماراتی افزودند که تیم‌های اورژانس درحال رسیدگی به حادثه هستند و تاکنون هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

پیش از این در روز سه‌شنبه، امارات متحده عربی اعلام کرده بود که پدافند هوایی این کشور درحال مقابله با پرتاب های موشکی و پهپادی از سوی ایران است.

شلیک موشک از ایران به سمت پایگاه های آمریکایی دربرخی کشورهای منطقه، به این دلیل است که این کشورها میزبان پایگاه های آمریکا برای تجاوز به ایران شده اند.