انفجارهای متوالی در فرودگاه ابوظبی و اربیل عراق 

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع رسانه‌ای کشورهای عربی از بروز انفجارهایی در تعدادی از این کشورها خبر می‌دهند.

در همین رابطه از امارات خبر می‌رسد که فرودگاه ابوظبی شاهد چندین مورد انفجار بوده است.

در کویت نیز صدای انفجارهای متعددی به گوش رسیده است. صدای انفجار در بغداد پایتخت عراق نیز به گوش رسیده است.انفجارهای بغداد در اطراف فرودگاه بین المللی این شهر صورت گرفته است.

منطقه اربیل واقع در کردستان عراق نیز شاهد بروز انفجارهایی بوده است.

همچنین در نتیجه انفجار مهیبی که در انبار سوخت بندر صلاله در عمان صورت گرفت، شرکت حمل و نقل مرسک اعلام کرد که تمامی عملیات ناوبری خود را در این بندر تعطیل می کند. مرسک یکی از بزرگ ترین شرکت های حمل و نقل دریایی در جهان به شمار می رود.