۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۵۰

رهبر با بصیرت و همراهی مردم جامعه را به قله‌های پیشرفت هدایت می‌کند

آستانه اشرفیه -کارشناس مذهبی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی ایمان، تقوا و همراهی مردم برای تحقق پیشرفت جامعه اسلامی،گفت: رهبر با بصیرت و همراهی مردم جامعه را به سوی قله‌های پیشرفت هدایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسلم صیاد شامگاه سه شنبه در حرم مطهر شهدا با اشاره به شایستگی های رهبر منتخب اظهار کرد :رهبر باید با رافت، مهربانی و استدلال با جاهلان برخورد کند و در برابر مغرضان ایستادگی کند و برخی موارد را تحمل نماید.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه اگر راهبری و راهوری رهبر شهید نبود با ایجاد امکانات، همدلی و استحکامات، نمی‌توانستیم تا اینجا مقاومت کنیم، افزود: این مقاومت برگرفته از پیروزی ایمان و تقوا و ترس از خدای متعال است، نه ترس از مخلوق.

حجت‌الاسلام صیاد با اشاره به صبر و فروتنی حضرت آقا، گفت:باید شرایط جامعه را ببینیم، صبر کنیم، فروتنی داشته باشیم و از مسیرهای سخت عبور کنیم.

امام علی (ع) چراغ راه ایمان و تقوا است

وی با بیان اینکه امیرالمومنین (ع) اولین ویژگی رهبر و مدیر جامعه اسلامی را ایمان و تقوامعرفی می کند، اظهار کرد: این ویژگی‌ها نه تنها از وسوسه‌های درونی و بیرونی محافظت می‌کند، بلکه دیگران را به تقوا دعوت می‌نماید.

کارشناس مذهبی افزود: دعوت به تقوا پاکی و زلالی را در جامعه ایجاد می‌کند؛ در نهایت تبدیل به جهادی می‌شود که در برابر تکه‌های آهنی مقاوم می‌ایستد.

وی تصریح کرد: آنهایی که در مسیر ایمان و تقوا قرار می‌گیرند از خدای متعال می‌ترسند و از هیچ دشمنی حزن و هراس ایجاد نمی‌شود؛ این اصل برای مومنین است و باید به‌صورت مجاهدانه اجرا شود.

ساده‌زیستی و مردمی بودن اصول رهبری اسلامی است

حجت‌الاسلام صیاد با اشاره به اهمیت ساده‌زیستی برای مدیر جامعه، گفت:حاکم باید خود را در حد متوسط یا پایین‌تر قرار دهد؛اشراف‌گری و دنیا طلبی در او ممنوع است.توجه به دردها، مشکلات و مصیبت‌های مردم، دلسوزی و غم‌خوار بودن را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه برخی سعی می‌کنند از داخل و خارج شکاف در جامعه‌ای که در مسیر تعالی است ایجاد کنند،گفت: کارگزاران باید حواسشان جمع باشد و زندگی‌شان را بر پایه ساده‌زیستی بسازند.

کارشناس مذهبی با اشاره به توصیه امیرالمومنین در خصوص ساده زیستی گفت:حضرت فرمود مواظب باش بر سر کدام سفره غذا می‌خوری؛ امام (من) به دو جامه و دو قرص نان بسنده کرده است؛ باید با پاکدستی و درست‌کاری او را یاری دهیم.

وی با بیان اینکه رهبر جامعه نباید از بالای جایگاه خود به مردم نگاه کند، افزود:رهبر جامعه باید مهربانانه و از روی دلسوزی مردم را توجیه کند؛ همان رفتاری که در رهبر شهید مشاهده شد.

حجت‌الاسلام صیاد با تأکید بر ایمان، تقوا، ساده‌زیستی و مردمی بودن، تصریح کرد:رهبری که با بصیرت و همراهی مردم پیش می‌رود، می‌تواند جامعه را به قله‌های پیشرفت برساند.

وی الگو قراردادن امام علی( ع) را در راه رسیدن به قله های سعادت ضروری دانست و گفت: امام علی (ع) و رهبر شهید، چراغ راهی برای ایستادگی در برابر هرگونه توطئه و پیشبرد مسیر تعالی، هستند.

کد خبر 6771574

