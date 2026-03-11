به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسلم صیاد شامگاه سه شنبه در حرم مطهر شهدا با اشاره به شایستگی های رهبر منتخب اظهار کرد :رهبر باید با رافت، مهربانی و استدلال با جاهلان برخورد کند و در برابر مغرضان ایستادگی کند و برخی موارد را تحمل نماید.
کارشناس مذهبی با بیان اینکه اگر راهبری و راهوری رهبر شهید نبود با ایجاد امکانات، همدلی و استحکامات، نمیتوانستیم تا اینجا مقاومت کنیم، افزود: این مقاومت برگرفته از پیروزی ایمان و تقوا و ترس از خدای متعال است، نه ترس از مخلوق.
حجتالاسلام صیاد با اشاره به صبر و فروتنی حضرت آقا، گفت:باید شرایط جامعه را ببینیم، صبر کنیم، فروتنی داشته باشیم و از مسیرهای سخت عبور کنیم.
امام علی (ع) چراغ راه ایمان و تقوا است
وی با بیان اینکه امیرالمومنین (ع) اولین ویژگی رهبر و مدیر جامعه اسلامی را ایمان و تقوامعرفی می کند، اظهار کرد: این ویژگیها نه تنها از وسوسههای درونی و بیرونی محافظت میکند، بلکه دیگران را به تقوا دعوت مینماید.
کارشناس مذهبی افزود: دعوت به تقوا پاکی و زلالی را در جامعه ایجاد میکند؛ در نهایت تبدیل به جهادی میشود که در برابر تکههای آهنی مقاوم میایستد.
وی تصریح کرد: آنهایی که در مسیر ایمان و تقوا قرار میگیرند از خدای متعال میترسند و از هیچ دشمنی حزن و هراس ایجاد نمیشود؛ این اصل برای مومنین است و باید بهصورت مجاهدانه اجرا شود.
سادهزیستی و مردمی بودن اصول رهبری اسلامی است
حجتالاسلام صیاد با اشاره به اهمیت سادهزیستی برای مدیر جامعه، گفت:حاکم باید خود را در حد متوسط یا پایینتر قرار دهد؛اشرافگری و دنیا طلبی در او ممنوع است.توجه به دردها، مشکلات و مصیبتهای مردم، دلسوزی و غمخوار بودن را میطلبد.
وی با بیان اینکه برخی سعی میکنند از داخل و خارج شکاف در جامعهای که در مسیر تعالی است ایجاد کنند،گفت: کارگزاران باید حواسشان جمع باشد و زندگیشان را بر پایه سادهزیستی بسازند.
کارشناس مذهبی با اشاره به توصیه امیرالمومنین در خصوص ساده زیستی گفت:حضرت فرمود مواظب باش بر سر کدام سفره غذا میخوری؛ امام (من) به دو جامه و دو قرص نان بسنده کرده است؛ باید با پاکدستی و درستکاری او را یاری دهیم.
وی با بیان اینکه رهبر جامعه نباید از بالای جایگاه خود به مردم نگاه کند، افزود:رهبر جامعه باید مهربانانه و از روی دلسوزی مردم را توجیه کند؛ همان رفتاری که در رهبر شهید مشاهده شد.
حجتالاسلام صیاد با تأکید بر ایمان، تقوا، سادهزیستی و مردمی بودن، تصریح کرد:رهبری که با بصیرت و همراهی مردم پیش میرود، میتواند جامعه را به قلههای پیشرفت برساند.
وی الگو قراردادن امام علی( ع) را در راه رسیدن به قله های سعادت ضروری دانست و گفت: امام علی (ع) و رهبر شهید، چراغ راهی برای ایستادگی در برابر هرگونه توطئه و پیشبرد مسیر تعالی، هستند.
نظر شما