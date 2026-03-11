۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۲۰

الحشد الشعبی:

هیچ بازرسی امنیتی از مقرهای ما وجود ندارد و اخبار منتشر شده نادرست است

سازمان الحشد الشعبی در عراق تاکید کرد که اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر بازرسی مقرهای وابسته به این سازمان توسط هر نهاد امنیتی، مبتنی بر منابع رسمی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، سازمان الحشد الشعبی به طور قاطع صحت اطلاعات منتشر شده در برخی شبکه‌های اجتماعی مبنی بر بازرسی مقرهای وابسته به این سازمان در بغداد توسط هر نهاد امنیتی را تکذیب کرد.

این سازمان تاکید کرد که این اخبار کاملاً بی‌اساس بوده و به هیچ منبع رسمی استناد ندارد و از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواست در انتشار اخبار دقت کرده و به منابع موثق و رسمی تکیه کنند.

این سازمان تاکید کرد که تمامی تشکیلات آن در چارچوب سیستم امنیتی کشور و با هماهنگی کامل با نهادهای امنیتی ذی‌ربط فعالیت می‌کنند و انتشار چنین اخبار گمراه‌ کننده‌ای با هدف ایجاد آشفتگی و تحریف حقایق دانست.

