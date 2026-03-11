آیت الله رمضانی: شب های قدر فرصتی برای جبران کاستی ها است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه سه شنبه در مراسم شب شهادت حضرت امیرالمومنین علی(ع) و احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان اظهار کرد: امیدواریم خدای متعال الطاف و عنایات خود را شامل حال این ملت و همه آزادی‌خواهان جهان قرار دهد و ان‌شاءالله زمینه‌های ظهور حضرت ولی عصر(عج) فراهم شود.

وی با اشاره به عظمت ماه مبارک رمضان، گفت: به تعبیر برخی از اهل معرفت، انسان‌ها را به سوی این ماه عظیم و این ضیافت بزرگ الهی می‌برند؛ ضیافتی که در آن نعمت‌های فراوانی برای جامعه مؤمنان جاری و ساری است.

آیت‌الله رمضانی افزود: در ماه مبارک رمضان نعمت‌هایی همچون غفران، مغفرت و رحمت الهی در میان جامعه مؤمنان گسترده می‌شود و امیدواریم که این رحمت و مغفرت شامل حال همه مؤمنان شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه آثار ماه رمضان بسیار گسترده است، تصریح کرد: در برخی روایات آمده است که اگر مردم می‌دانستند چه حقایق و برکاتی در ماه رمضان نهفته است، از خداوند می‌خواستند که تمام سال ماه رمضان باشد.

وی با اشاره به فلسفه روزه در ماه رمضان اظهار کرد: یکی از برکات ماه مبارک رمضان روزه گرفتن است، اما نباید تصور کرد که روزه تنها به معنای نخوردن و نیاشامیدن است.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: ما گاهی تنها به همین ظاهر روزه دل خوش کرده‌ایم، در حالی که همین عمل نیز حکمت‌های فراوانی دارد؛ اما مهم‌تر از آن، روزه زبان است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: انسان باید مراقب زبان خود باشد و هر سخنی را بر زبان جاری نکند. آنچه مرضیّ خداوند است باید گفته شود و انسان باید زبان خود را تربیت کند.

وی همچنین روزه فکر را مهم‌تر از روزه زبان دانست و گفت: انسان باید از نظر فکری و نفسانی نیز خود را تربیت کند و توجه خود را از غیر خداوند دور سازد.

آیت‌الله رمضانی افزود: اگر چنین نگاهی به ماه رمضان داشته باشیم، آثار فراوانی در زندگی انسان پدیدار می‌شود؛ آثاری که هم در بعد جسمی، هم روحی، هم معنوی و هم در ابعاد دنیوی و اخروی قابل مشاهده است.

شب‌های قدر؛ شب جبران کاستی‌های انسان

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در ادامه سخنان خود با اشاره به شب‌های قدر اظهار کرد: در این ماه مبارک به شب‌های قدر می‌رسیم؛ شب‌هایی که عنایات ویژه الهی شامل حال بندگان می‌شود.

وی افزود: شب قدر شب سلام و سلامت است و هرچه انسان آمادگی بیشتری داشته باشد، از برکات نزول ملائکه بیشتر بهره‌مند می‌شود.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: شب قدر شب انسان کامل و شب فاصله گرفتن از عیب‌ها و نقص‌هاست؛ شبی که انسان تلاش می‌کند کاستی‌ها و عیب‌های خود را برطرف کند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نقص‌های انسان بسیار است، افزود: شب‌های قدر در حقیقت شب‌های جبران هستند و بسیاری از کاستی‌های انسان در این شب‌ها جبران می‌شود.

وی گفت: هنگامی که انسان به سوی خداوند بازمی‌گردد، خداوند نیز عنایات خود را شامل حال او می‌کند و این خود بزرگ‌ترین لطف و کرم الهی است.

امیرالمؤمنین(ع) معجزه تربیتی پیامبر(ص) است

آیت‌الله رمضانی در ادامه با اشاره به تقارن شب‌های قدر با ایام شهادت امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) شخصیتی است که خود را آیه نبوت و معجزه معرفی می‌کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: پیامبر اکرم(ص) علاوه بر قرآن کریم که معجزه ابدی اسلام است، معجزات فراوانی داشته‌اند و در میان این معجزات، امیرالمؤمنین(ع) به عنوان معجزه تربیتی پیامبر معرفی می‌شود.

وی تصریح کرد: امیرالمؤمنین(ع) در دوران جاهلیت تربیت شد و به جایگاهی رسید که نفس پیامبر اکرم(ص) معرفی شد.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه آن حضرت شهید راه عدالت و حق بود، گفت: بسیاری از افراد نتوانستند عدالت و حق‌محوری امیرالمؤمنین(ع) را تحمل کنند.

شهادت رهبری که شاگرد مکتب امیرالمؤمنین(ع) بود

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص شب‌های قدر امسال گفت: شب‌های قدر و ماه رمضان امسال برای ما رنگ و بوی دیگری دارد.

وی اظهار کرد: یکی از شاگردان مکتب امیرالمؤمنین(ع) که در رفتار و کردار مظهر آن حضرت بود، به شهادت رسید.

آیت‌الله رمضانی افزود: اگر امروز بخواهیم در جهان شخصیتی را معرفی کنیم که به معنای واقعی پیرو امیرالمؤمنین(ع) باشد، می‌توانیم با قاطعیت از سید و امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نام ببریم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به سال‌های طولانی رهبری این شخصیت اظهار کرد: ایشان بیش از سه دهه رهبری نظام جمهوری اسلامی را بر عهده داشت و شاگرد خلف امام خمینی(ره) بود.

وی یکی از ویژگی‌های برجسته این شخصیت را توکل واقعی به خداوند دانست و گفت: توکل ایشان تنها در زبان نبود، بلکه در عمل نیز خداوند را در همه امور وکیل خود قرار داده بود.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: ایشان اهل توسل به اولیای الهی، اهل زیارت و اهل ارادت بود و در عین حال از تدبیر و دوراندیشی بالایی برخوردار بود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمودند سعادت انسان در سه چیز است؛ توکل، توسل و تدبیر.

آیت‌الله رمضانی اظهار کرد: این شخصیت بزرگ در سخت‌ترین شرایط نیز امید را در جامعه زنده نگه می‌داشت و ناامیدی را گناهی بزرگ می‌دانست.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته کشور با فتنه‌ها و بحران‌های متعددی مواجه شد، اما با مدیریت و هدایت امام شهید از این شرایط عبور کرد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: خون این شهید بزرگوار خون جریان‌سازی است که می‌تواند تحولات بزرگی در جهان ایجاد کند.

امت اسلامی ولی‌دم امام شهید است

وی در ادامه با بیان اینکه در تاریخ کمتر شخصیتی با این جایگاه به شهادت رسیده است، گفت: شخصیتی که هم مرجع تقلید باشد، هم رهبر سیاسی، هم نائب امام زمان(عج) و هم پیشوای امت اسلامی.

آیت‌الله رمضانی افزود: وقتی پدر خانواده‌ای کشته می‌شود، فرزندان ولی‌دم او هستند؛ اگر پدر امت اسلامی به شهادت برسد، امت اسلامی ولی‌دم او خواهد بود لذا خون چنین شخصیتی باید منشأ تحولات بزرگ در جهان اسلام شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بخش دیگری از سخنان خود به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: این حضور مردمی قدرتی بی‌نظیر است که در کمتر نقطه‌ای از جهان دیده می‌شود و تا زمانی که این حضور مردمی وجود داشته باشد، شکست برای ملت ایران معنا نخواهد داشت.

آیت‌الله رمضانی در ادامه با اشاره به روند انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی گفت: مجلس خبرگان رهبری پس از بررسی گزینه‌ها به شخصیتی رسید که دارای جایگاه علمی و فقاهتی برجسته است.

وی افزود: حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای شخصیتی مستقل، مجتهد، متواضع و اهل عدالت است و همان مسیر امام و رهبری پیشین انقلاب را ادامه خواهد داد.

تمدن متوحش غرب

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جهانی اظهار کرد: امروز جهان با یک تمدن متوحش غربی مواجه است که بر پایه زور، قدرت و سلطه‌طلبی شکل گرفته است. این تمدن به دنبال آن است که ملت‌ها را تحت سلطه خود قرار دهد و برای همه جهان نسخه بپیچد.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: سازمان‌های بین‌المللی که مدعی دفاع از حقوق ملت‌ها هستند، در بسیاری از موارد تنها به ابراز نگرانی بسنده می‌کنند و توان مقابله با ظلم و استکبار را ندارند.

وی افزود: سازمان ملل متحد نیز در برابر بسیاری از جنایات تنها اظهار نگرانی می‌کند و قادر به جلوگیری از ظلم و استبداد نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اقدامات آمریکا و اسرائیل گفت: بسیاری از جنایاتی که در جهان رخ داده است، با دخالت مستقیم یا غیرمستقیم این رژیم‌های تروریستی انجام شده است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت شب‌های قدر گفت: شب قدر شب ارتباط با خداوند است و اگر انسان در این شب‌ها به خدا نزدیک شود، زندگی او معنا پیدا می‌کند.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: اگر خدا در زندگی انسان حضور داشته باشد، زندگی سرشار از معنا و زیبایی خواهد شد و انسان به سعادت واقعی خواهد رسید.